Эрмек Ибраимов о дальнейшем сотрудничестве Кыргызстана с Беларусью: оцениваем отношения как самые добрые, братские
Новости Беларуси. В Евразийском экономическом союзе в 2020 году было устранено 16 барьеров и препятствий на едином рынке. Ключевым условием надлежащей работы бизнеса является отсутствие барьеров для свободного передвижения товаров, осуществления работ и услуг на рынках ЕАЭС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евразийская экономическая комиссия уделяет этому вопросу наибольшее значение и проводит целенаправленную твердую политику по их устранению.
Так, количество препятствий в целом в реестре союза впервые с 2016 года снизилось до 59. В 2020 году устранено максимальное количество нарушений – 16, из них 13 барьеров и три препятствия с признаками барьеров, что на 45 % больше, чем в 2019 году.
Уйдем в частности. Кыргызстан. Тоже член ЕАЭС. Кстати, в 2020 году товарооборот с этой страной у нас составил более 75 миллионов долларов, в том числе экспорт – 66,6 миллиона долларов.
О ближайших перспективах сотрудничества – в рубрике «По сути» с полом Кыргызстана в Беларуси.
Эрмек Ибраимов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь:
И Кыргызстан и Беларусь являются членами всех интеграционных объединений на пространстве бывшего Советского Союза. Мы входим и в Евразийское экономическое сообщество, мы являемся участниками Содружества Независимых Государств. И в то же время и Беларусь, и Кыргызстан являются странами – членами Организации Договора о коллективной безопасности. И, безусловно, если брать только эту сторону вопроса, нас с Беларусью связывает многогранное сотрудничество во всех областях – и в политической, и в культурно-гуманитарной, и в экономической, и во всех остальных сферах сотрудничества.
В двустороннем плане мы оцениваем наши отношения как самые добрые, братские и рассчитываем, что в этом направлении надо идти дальше. Мы сейчас работаем над тем, чтобы вернуться к тем проектам, которые мы начинали в прошлом году. Все необходимые встречи проходят и в Бишкеке, и здесь. Если будет все нормально, в этом году мы проведем межмидовские консультации. И, если санитарно-эпидемиологическая обстановка позволит нам развернуться в полную мощь, планируем в этом году провести еще и межправкомиссию, которая подведет итоги комиссии, которая прошла в прошлом году. Ну и наметим те экономические планы, которые сейчас нарабатываем на будущее.
Мы видим очень большой потенциал в сотрудничестве, прежде всего в дальнейшей интеграции. Необходимо на первую роль выводить вопросы, связанные с экономическими вопросами. И мы видим, что потенциал действительно есть. Самое главное – есть потребность и желание. Сейчас, если все будет нормально, у нас в Кыргызстане будут проходить несколько выставок, и ряд белорусских предприятий уже заявили о своей готовности посетить эти выставки.
Мы изучаем тот, скажем так, не самый лучший, тем не менее опыт, который принесла нам пандемия. Хотел бы отметить, что и в Кыргызстане, и в Беларуси ситуация складывается значительно лучше, чем было ранее. И сейчас я еще раз скажу, что мы готовы к тому, чтобы вернуться на доэпидемиологический уровень. Единственной проблемой у нас сейчас являются некоторые вопросы, связанные с коммуникацией. Непросто из Минска долететь до Бишкека и обратно – приходится искать определенные пути. Но мы и над этим работаем. В планах – открытие прямого авиарейса. Если получится, у нас уже не будет никаких препятствий по поводу развития не только экономического, но культурно-гуманитарного и во всех остальных видах сотрудничества.
Кстати, посла Кыргызстана наша съемочная группа повстречала на минской Масленице. Дипломат с семьей и большой компанией коллег принимал участие в белорусском торжестве в столице.
«Призы здесь всякие разные». Чем минчанам запомнится нынешняя Масленица?
Не обошлось без блинов, конкурсных забав, ну а традиционной кульминацией Масленицы стало обрядовое представление – сжигание чучела зимы.