Эрмек Ибраимов о дальнейшем сотрудничестве Кыргызстана с Беларусью: оцениваем отношения как самые добрые, братские

Новости Беларуси. В Евразийском экономическом союзе в 2020 году было устранено 16 барьеров и препятствий на едином рынке. Ключевым условием надлежащей работы бизнеса является отсутствие барьеров для свободного передвижения товаров, осуществления работ и услуг на рынках ЕАЭС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евразийская экономическая комиссия уделяет этому вопросу наибольшее значение и проводит целенаправленную твердую политику по их устранению. Так, количество препятствий в целом в реестре союза впервые с 2016 года снизилось до 59. В 2020 году устранено максимальное количество нарушений – 16, из них 13 барьеров и три препятствия с признаками барьеров, что на 45 % больше, чем в 2019 году. Уйдем в частности. Кыргызстан. Тоже член ЕАЭС. Кстати, в 2020 году товарооборот с этой страной у нас составил более 75 миллионов долларов, в том числе экспорт – 66,6 миллиона долларов. О ближайших перспективах сотрудничества – в рубрике «По сути» с полом Кыргызстана в Беларуси.

Эрмек Ибраимов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь:

И Кыргызстан и Беларусь являются членами всех интеграционных объединений на пространстве бывшего Советского Союза. Мы входим и в Евразийское экономическое сообщество, мы являемся участниками Содружества Независимых Государств. И в то же время и Беларусь, и Кыргызстан являются странами – членами Организации Договора о коллективной безопасности. И, безусловно, если брать только эту сторону вопроса, нас с Беларусью связывает многогранное сотрудничество во всех областях – и в политической, и в культурно-гуманитарной, и в экономической, и во всех остальных сферах сотрудничества. В двустороннем плане мы оцениваем наши отношения как самые добрые, братские и рассчитываем, что в этом направлении надо идти дальше. Мы сейчас работаем над тем, чтобы вернуться к тем проектам, которые мы начинали в прошлом году. Все необходимые встречи проходят и в Бишкеке, и здесь. Если будет все нормально, в этом году мы проведем межмидовские консультации. И, если санитарно-эпидемиологическая обстановка позволит нам развернуться в полную мощь, планируем в этом году провести еще и межправкомиссию, которая подведет итоги комиссии, которая прошла в прошлом году. Ну и наметим те экономические планы, которые сейчас нарабатываем на будущее. Мы видим очень большой потенциал в сотрудничестве, прежде всего в дальнейшей интеграции. Необходимо на первую роль выводить вопросы, связанные с экономическими вопросами. И мы видим, что потенциал действительно есть. Самое главное – есть потребность и желание. Сейчас, если все будет нормально, у нас в Кыргызстане будут проходить несколько выставок, и ряд белорусских предприятий уже заявили о своей готовности посетить эти выставки.