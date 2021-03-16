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Президент: тем, кто начнёт вопить, что мы чуть ли не на IT опять наступаем, хочу сказать, что речь идёт о контроле

16 марта 2021 10:35
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Новости Беларуси. Решения на стыке двух миров – цифрового и финансового. Проекты правовых актов, направленных на пресечение незаконных финансовых операций в сфере IT, – тема совещания у Президента 16 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

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Акцент на двух теперь уже неразрывных понятиях – высокие технологии и безопасность. А потому вопрос № 1: создание госоргана, который и будет регулировать цифровую сферу. В ближайшее время к вопросу вернутся.  

Президент: тем, кто начнёт вопить, что мы чуть ли не на IT опять наступаем, хочу сказать, что речь идёт о контроле-1

Как отметил глава государства, цифровые технологии нужно рассматривать не только с позиции угроз, акцент и на возможностях для развития. Несмотря на мрачные прогнозы скептиков, 2020 год для Парка высоких технологий стал наиболее успешным. Рекордный экспорт 2020-го: более 2,5 миллиардов долларов.  

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Президент: тем, кто начнёт вопить, что мы чуть ли не на IT опять наступаем, хочу сказать, что речь идёт о контроле-4

По сравнению с 2019-м прирост на 25 %, а общий объем производства вырос на 43 %. Прибавилось и резидентов. Компаний сейчас 1021. Залог такого успеха – политика государства в отношении ПВТ. Тем не менее, Александр Лукашенко уверен, что у нас есть огромный потенциал роста.  

Президент: тем, кто начнёт вопить, что мы чуть ли не на IT опять наступаем, хочу сказать, что речь идёт о контроле-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тем, кто начнет сейчас вопить, что мы тут зажимаем, закрываем, чуть ли не на IT опять наступаем, на финансовый рынок, хочу сказать, что речь идет о контроле, с одной стороны, цивилизованном контроле. А с другой стороны, мы хотим воспользоваться моментом и для нашего развития использовать этот сегмент.  

То, что у нас сделано, – уже немало. В стране появилась новая и очень эффективная отрасль экономики. Компании, работающие в Парке высоких технологий, по большинству экономических показателей значительно опережают традиционные отрасли. И валютная выручка, которая поступает в страну благодаря их работе, стала значимым фактором финансовой, а значит и ценовой устойчивости.  

# It-технологии # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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