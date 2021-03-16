Президент: тем, кто начнёт вопить, что мы чуть ли не на IT опять наступаем, хочу сказать, что речь идёт о контроле

Новости Беларуси. Решения на стыке двух миров – цифрового и финансового. Проекты правовых актов, направленных на пресечение незаконных финансовых операций в сфере IT, – тема совещания у Президента 16 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко о криптовалютах: «Наработана конкретная практика, получен реальный опыт» Акцент на двух теперь уже неразрывных понятиях – высокие технологии и безопасность. А потому вопрос № 1: создание госоргана, который и будет регулировать цифровую сферу. В ближайшее время к вопросу вернутся.

Как отметил глава государства, цифровые технологии нужно рассматривать не только с позиции угроз, акцент и на возможностях для развития. Несмотря на мрачные прогнозы скептиков, 2020 год для Парка высоких технологий стал наиболее успешным. Рекордный экспорт 2020-го: более 2,5 миллиардов долларов. Всеволод Янчевский об итогах работы ПВТ в 2020-м: это самые лучшие результаты работы Парка высоких технологий за 15 лет

По сравнению с 2019-м прирост на 25 %, а общий объем производства вырос на 43 %. Прибавилось и резидентов. Компаний сейчас 1021. Залог такого успеха – политика государства в отношении ПВТ. Тем не менее, Александр Лукашенко уверен, что у нас есть огромный потенциал роста.