Президент о строительстве Китайско-белорусского парка: когда появится «высокотехнологичное предприятие, которое хотя бы наполовину изменит облик белорусской экономики?»

Новости Беларуси. Индустриальный парк «Великий камень» — один из важнейших в белорусско-китайских отношениях. О том, как идёт возведение новой экономической зоны, обсуждали 10 февраля во время доклада Главе государства об актуальных вопросах строительства китайско-белорусского индустриального парка. Некоторые проблемные моменты, по словам Президента, действительно есть. В первую очередь это затянутые сроки создания и недостаточная работа по привлечению в парк резидентов. А ведь в их числе должны быть по-настоящему передовые компании. Причём, не только китайские. Среди приоритетных направлений — электроника, биомедицина, тонкая химия, машиностроение и новые материалы. Всего белорусско-китайский индустриальный парк — это 80 квадратных километров общей площади, 120 тысяч работающих, а в перспективе ещё и миллиарды долларов инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Мы беспрецедентно на долгий срок затянули реализацию этого проекта.

В этом году в ближайшее время нам предстоит встреча с главой КНР Си Цзиньпином.

В КНР данный проект характеризуется как важнейший в белорусско-китайских отношениях.

Территорию мы отвели. Прошло 2 года. До сих пор там не только не обосновался ни один инвестор, но и лопатами не копнули, если можно так образно сказать. Так дело не пойдет. Хотелось бы услышать, что происходит. Мы договаривались, что с китайской стороны компания, подобранная белорусами, а не китайцами, должна участвовать в развитии этого парка очень активно. Что в этом направлении? И вообще когда мы там начнем строить высокотехнологичное предприятие, которое хотя бы наполовину изменит облик белорусской экономики? А.Н. Косинец возьмет под контроль и будет отвечать за белорусско-китайские отношения в полном объеме. Надо владеть всеми вопросами. И решать их. И прежде всего экспорт нашей продукции в КНР.

Николай Снопков, заместитель главы администрации Президента Республики Беларусь:

По результатам встречи Президента РБ с вице-премьером Госсовета КНР китайская сторона существенно активизировалась в отношении парка. До этого они наблюдали со стороны, как осуществлялся процесс.

Архитектурный проект стартовой площадки (350 Га) прошел экспертизу, прошел конкурс между компаниями, для выявления генерального подрядчика строительства. Оценочно к концу 2016 года в Парке будет создана вся необходимая инфраструктура для организации производства. Мы создаем необходимые условия для резидентов и инвесторов парка.

Среди приоритетных направлений — электроника, биомедицина, тонкая химия, машиностроение и новые материалы. Всего же белорусско-китайский индустриальный парк — это 80 квадратных километров общей площади, 120 тысяч работающих, а в перспективе ещё и миллиарды долларов инвестиций.

Работа над созданием белорусско-китайского индустриального парка ведётся не первый год. Торжественная церемония закладки камня состоялась в июне 2014-ого. Именно с этого дня берёт начало история всего «Великого камня». Сейчас идёт работа над привлечением в нашу страну компаний с мировым именем. И сегодня главная задача — интенсифицировать этот процесс. В настоящее время на территории будущего парка идут работы по подготовке строительной площадки, и началу возведения инфраструктуры.