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За январь эпидемиологи Минска проверили 230 предприятий торговли: во всех выявлены нарушения

09 февраля 2015 18:06
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Новости Беларуси. Несоблюдение санитарных правил и норм, реализация просроченных товаров и использование устаревшего оборудования. Только за январь столичные эпидемиологи проверили 230 предприятий торговли. Результаты неутешительные: во всех точках выявлены нарушения.

В течение месяца была приостановлена работа практически 50 магазинов. 23 из них до сих пор не исправили замечания.

К административной ответственности привлечены около 300 юридических и должностных лиц, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наталья Жукова, главный государственный санитарный врач Минска:
Было несколько обращений граждан, связанных с нарушением режима работы магазина. Этот объект в Заводском районе находится на улице Жилуновича. Естественно, эксплуатация этого объекта приостановлена.
Как пример, какие были выявлены нарушения: реализация продуктов с явными признаками порчи, несоблюдение правил хранения.

# Экономика # Государственная политика # Государственная политика в сфере торговли # Наталья Жукова

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