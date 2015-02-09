В Гродненском районе из-за затянувшегося строительства фермы хозяйство теряет десятки литров молока в день

Новости Беларуси. В Гродненском районе из-за затянувшегося строительства молочно-товарного комплекса хозяйство теряет десятки литров молока в день. Сдать объект обещали еще в декабре 2014 года, и по документам он введен в строй. Однако многочисленный строительный брак не позволил заселить в комплекс буренок. Исправлять недоделки приходится своими силами. На работу уже ушло два месяца.

Алексей Фиалко, заведующий молочно-товарной фермой «Сонники» СПК «Гродненский»:

Вот это здание у нас фактически завершено, готово к размещению скота. Но вот как только начнет снег таять на крыше (один раз уже такое было), подтеки явно на стене видны. Вода стекает по стене на коврики, коврики мокрые. От этого начинаются многочисленные заболевания животных.

Заведующий фермой Алексей Фиалко и представить себе не мог, что помимо основной работы ему придется осваивать еще и профессию строителя. Первую линию молочно-товарного комплекса в хозяйстве должны были ввести в строй в декабре 2014 года, но до сих пор буренки здесь не появились. Сначала строители не укладывались в график, потом уже принятый объект пришлось собственноручно доводить до ума.

Алексей Фиалко, заведующий молочно-товарной фермой «Сонники» СПК «Гродненский»:

Деваться нам некуда было, начали разгружать оставшиеся фермы, где было очень скученное содержание молодняка. На сегодняшний день здесь у нас находится 248 телочек от 6 до 12 месяцев. И мы готовим вторую сторону для более взрослых телок.

Щели в крыше, кривые двери, резиновое покрытие, шторы на окнах, даже поилки в коровнике в срочном порядке приходится доделывать работникам хозяйства. Ждать, что проблемные места исправят сами строители, нет времени.

Из-за нехватки мест и большой скученности животных на старых фермах СПК ежедневно недополучает сотни литров молока.

Валерий Можейко, заместитель председателя СПК «Гродненский»:

Основная прибыль для хозяйства – это молоко и мясо. Сегодня мы сдаем государству более 20 тонн молока каждый день. Но если мы доим на одну корову 17,4, то мы могли бы доить и до 20 литров.

На новую молочно-товарную ферму в хозяйстве возлагали большие надежды. Еще летом заготовили корма и подстилку для животных. Но то, что планам не суждено сбыться, здесь поняли, когда уже сделанную работу строители стали переделывать по нескольку раз.

О качестве строительных работ можно судить по этому объекту. Здесь была нарушена технология обустройства кровли. В результате небольшой ветерок – и шифер просто посрывало. Сейчас приходится все переделывать заново, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Формально часть комплекса уже сдана в эксплуатацию. Но животные здесь появятся нескоро. Строители, кстати, свой брак признают и обещают все исправить, правда, только осенью, когда закончат работы на всем объекте. Говорят, спешили, финансирование шло с перебоями. От того и качество низкое.

Вячеслав Ходосевич, мастер строительной компании:

Задержка, вопрос был по финансированию. Сначала не поступали средства, тем не менее они потом пошли. Пока не было финансирования, не хватало людей. Пошли деньги, тогда пришли люди.

Ждать еще полгода в хозяйстве не могут, поэтому коров планируют завозить постепенно, по мере готовности каждого участка. А с нереализованными возможностями здесь уже смирились. Говорят, не остаться бы в минусе от такого строительства.