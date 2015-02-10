27 миллионов штрафа с конфискацией дадут каждому, кто воспользуется услугой «валютчиков» в Беларуси

Новости Беларуси. За незаконные операции с валютой - штрафы увеличиваются. Соответствующий указ подписал Президент. Документ предусматривает наказание за незаконные скупку, продажу, обмен иностранной валюты - 150 базовых величин (1 БВ на 10.02.2015 - 180 000, т.е. 27 миллионов), а при повторном совершении до 200 базовых.

За осуществление валютной операции без получения разрешения Национального банка в необходимых случаях, штраф - от 100 до 200 базовых. Кроме того, за незаконные операции предусмотрела конфискация иностранной валюты и других денежных средств, находящихся у нарушителя при себе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.