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27 миллионов штрафа с конфискацией дадут каждому, кто воспользуется услугой «валютчиков» в Беларуси

10 февраля 2015 12:06
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Новости Беларуси. За незаконные операции с валютой - штрафы увеличиваются. Соответствующий указ подписал Президент. Документ предусматривает  наказание за незаконные скупку, продажу, обмен иностранной валюты -  150 базовых величин (1 БВ на 10.02.2015 - 180 000, т.е. 27 миллионов), а при повторном совершении до 200 базовых.  

За осуществление валютной операции без получения разрешения Национального банка в необходимых случаях, штраф - от 100 до 200 базовых. Кроме того, за незаконные операции предусмотрела конфискация иностранной валюты и других денежных средств, находящихся у нарушителя при себе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

 

# Валюта # Экономика

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