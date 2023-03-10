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Президент об итогах работы экономики: спрятаться за общие средние цифры не получится!

10 марта 2023 17:20
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел заседание с правительством. Обсуждали итоги работы экономики за 2022 год и планы на 2023-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поручения прозвучали буквально по каждой сфере – от продвижения национальных интересов за рубежом до работы сельского хозяйства и вопросов в ценообразовании.

К совещанию подошли въедливо – проанализировали со всех сторон. Тон беседе задает Ирина Медведева. Глава Белстата непосредственно подчиняется напрямую Президенту. Все цифры – зеркало нашей работы.

Президент об итогах работы экономики: спрятаться за общие средние цифры не получится!-1

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
Экспорт товаров в методологии статистики внешней торговли товарами в истекшем году снизился на 4,2 %. Импорт – на 7,6 %. Сокращение импорта товаров более быстрыми темпами и перенаправление экспорта товаров на рынки ряда дружественных стран позволили получить положительное сальдо внешнеторговых операций в семи из 12-ти месяцев.

Президент об итогах работы экономики: спрятаться за общие средние цифры не получится!-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В целом вроде где-то хорошо, а сколько предприятий, сколько тысяч людей работают неважно. Температура по госпиталю неплохая, а сколько там, в подвале, людей с низкими показателями мы имеем в экономике. Поэтому спрятаться за общие средние цифры не получится. Обратите на это внимание.

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# Экономика # Экономика # Александр Лукашенко # Инна Медведева # Евгений Пустовой # Фотофакт

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