Президент об итогах работы экономики: спрятаться за общие средние цифры не получится!

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел заседание с правительством. Обсуждали итоги работы экономики за 2022 год и планы на 2023-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поручения прозвучали буквально по каждой сфере – от продвижения национальных интересов за рубежом до работы сельского хозяйства и вопросов в ценообразовании.

К совещанию подошли въедливо – проанализировали со всех сторон. Тон беседе задает Ирина Медведева. Глава Белстата непосредственно подчиняется напрямую Президенту. Все цифры – зеркало нашей работы.