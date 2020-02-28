Госрегулирование цен на сахар продлили в Беларуси

Новости Беларуси. С начала 2020 года в стране второй раз продлевается госрегулирование цен на сахар, которое было введено в октябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлило эту процедуру на 30 дней. Это означает, что весь ввезенный и отечественный сахар не может стоить меньше 1,5 рубля.