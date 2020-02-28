За тюльпаны придется доплатить. В преддверии праздников подорожали цветы

Новости Беларуси. В Минске предсказуемо подорожали цветы. Розы прибавили в цене еще в начале февраля, в канун Дня всех влюбленных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За тюльпаны уже сегодня платят на 50 копеек больше, чем еще неделю назад.
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Продавцы цветов подорожания продукции не отрицают, но уверены, что даже с изменением в большую сторону цветы все равно недорогие. Якобы раньше цены были просто необоснованно заниженные, а к праздникам вернулись к обычному уровню.