Белорусская делегация деловых кругов приняла участие в форуме MUSIAD Expo в Стамбуле

Новости Беларуси. Белорусская делегация деловых кругов приняла участие в стамбульском бизнес-форуме турецкой Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свою продукцию и оборудование представили компании из более чем 80 стран мира.

Представители деловых кругов нашей страны провели переговоры с руководителями ключевых предприятий Турции в области строительства, машино- и станкостроения, экологических технологий, ознакомились с мировыми тенденциями в производстве товаров, услуг и развитии технологий.