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Белорусская делегация деловых кругов приняла участие в форуме MUSIAD Expo в Стамбуле

20 ноября 2020 15:50
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Новости Беларуси. Белорусская делегация деловых кругов приняла участие в стамбульском бизнес-форуме турецкой Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская делегация деловых кругов приняла участие в форуме MUSIAD Expo в Стамбуле-1

Свою продукцию и оборудование представили компании из более чем 80 стран мира.

Представители деловых кругов нашей страны провели переговоры с руководителями ключевых предприятий Турции в области строительства, машино- и станкостроения, экологических технологий, ознакомились с мировыми тенденциями в производстве товаров, услуг и развитии технологий.

Белорусская делегация деловых кругов приняла участие в форуме MUSIAD Expo в Стамбуле-4

Белорусская делегация деловых кругов приняла участие в форуме MUSIAD Expo в Стамбуле-6

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# Беларусь-Турция # Экономика # Наталья Надольская # Реджеп Тайип Эрдоган # Фотофакт

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