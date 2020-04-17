Полноценная ипотека в Беларуси: на какую недвижимость распространяется и какие есть отсрочки

Новости Беларуси. На рынке жилья произошло важнейшее событие, которого ждали давно и которое несколько раз откладывалась по различным причинам. У нас появилась ипотека. Соответствующий указ подписан Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно документу, предметом ипотеки может быть только зарегистрированное жилье, включая купленное на вторичном рынке. При этом она будет распространяться и на земельный участок, на котором оно находится. Теперь квартиру или дом можно получить сразу, а затем в течении какого-то времени выплачивать за них деньги. Залогом выплаты займа станет сама приобретенная недвижимость.

Согласно указу, она может быть взыскана банком, выдавшим кредит на покупку, при одновременном нарушении двух условий. Задолженность по основной сумме долга должна превысить 10 % предоставленного кредита, а просрочка платежа – 90 дней. Те, кто проходит срочную военную или альтернативную службу, могут отсрочить погашение на весь период службы. Важно и то, что упрощена регистрация залога. Банк самостоятельно направляет всю необходимую информацию в организации по госрегистрации недвижимого имущества.