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МАРТ вводит регулирование цен на 26 видов товаров

17 апреля 2020 15:02
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Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли вводит государственное регулирование цен на социально значимые товары. В списке 26 позиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАРТ вводит регулирование цен на 26 видов товаров-1

Это свежая рыба, сливочное и растительное масло, мука, соль, мясо и мясные изделия, молочные продукты, мыло, спички, туалетная бумага и прочее. Производители и импортеры этих продуктов и товаров будут ограничены в размерах надбавок при установлении отпускных цен. Регулирование будет длиться в течении ближайших трех месяцев.

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# Торговля в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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