МАРТ вводит регулирование цен на 26 видов товаров

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли вводит государственное регулирование цен на социально значимые товары. В списке 26 позиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это свежая рыба, сливочное и растительное масло, мука, соль, мясо и мясные изделия, молочные продукты, мыло, спички, туалетная бумага и прочее. Производители и импортеры этих продуктов и товаров будут ограничены в размерах надбавок при установлении отпускных цен. Регулирование будет длиться в течении ближайших трех месяцев.