Новости экономики за 16.06.2020

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На «Нафтане» проанализировали американскую нефть

НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТОВАРНОЙ БИРЖЕ РЕЗКО ВЗЛЕТЕЛИ ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА РАПСОВОГО МАСЛА

Трехкратный рост как в денежном, так и в натуральном выражении. На универсальной товарной бирже в мае резко взлетел объем экспорта рапсового масла. За рубеж отправлено более 9 000 тонн на общую сумму 15,5 миллиона рублей. Основными покупателями стали страны Евросоюза: Латвия, Литва и Эстония. Значительные объемы реализуются также в Швейцарию.