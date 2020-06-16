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Новости экономики за 16.06.2020

16 июня 2020 14:20
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Новости Беларуси. Сколько предприятий участвуют в первой виртуальной выставке Maide in Belarus? Как специалисты «Нафтана» оценили американскую нефть и когда для белорусов станет доступен Египет? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На «Нафтане» проанализировали американскую нефть

НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТОВАРНОЙ БИРЖЕ РЕЗКО ВЗЛЕТЕЛИ ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА РАПСОВОГО МАСЛА

Трехкратный рост как в денежном, так и в натуральном выражении. На универсальной товарной бирже в мае резко взлетел объем экспорта рапсового масла. За рубеж отправлено более 9 000 тонн на общую сумму 15,5 миллиона рублей. Основными покупателями стали страны Евросоюза: Латвия, Литва и Эстония. Значительные объемы реализуются также в Швейцарию.

Новости экономики за 16.06.2020-1

Аналитики ожидают, что восходящий тренд в торговле рапсовым маслом сохранится до конца 2020 года. Этому будет способствовать как увеличение предложения со стороны отечественных производителей, так и расширение круга иностранных покупателей, использующих биржевую площадку.

Стоит отметить, что Беларусь входит в тройку крупнейших поставщиков рапсового масла на рынок ЕС. Если раньше практически весь экспорт приходился на внебиржевые сделки, то сегодня ситуация разворачивается в прямо противоположную сторону.

Возобновились полёты из Минска в Стамбул

Подробности в видеоматериале.

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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