Прямой эфир

В Санкт-Петербурге подписали протокол формирования цен при поставке газа из России в Беларусь

14 февраля 2020 13:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Протокол о порядке формирования цен при поставке российского газа в Беларусь на 2020 год подписан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Санкт-Петербурге подписали протокол формирования цен при поставке газа из России в Беларусь -1

В Санкт-Петербурге 14 февраля прошла встреча нашего посла в России и министра энергетики Беларуси с председателем правления «Газпрома». Итогом стало подписание протокола. Известно, что стоимость газа останется на уровне 2019 года – 127 долларов за тысячу кубов.

В Санкт-Петербурге подписали протокол формирования цен при поставке газа из России в Беларусь -4

В Санкт-Петербурге подписали протокол формирования цен при поставке газа из России в Беларусь -6

# Беларусь-Россия # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: Необходимо пересмотреть подходы и условия, на которых в Беларусь привлекаются иностранные инвестиции
14 февраля 2020 10:49

Александр Лукашенко: Необходимо пересмотреть подходы и условия, на которых в Беларусь привлекаются иностранные инвестиции

Александр Лукашенко о замысле строительства завода в Светлогорске: «Чтобы не продавать древесину за бесценок»
14 февраля 2020 08:07

Александр Лукашенко о замысле строительства завода в Светлогорске: «Чтобы не продавать древесину за бесценок»

Новости экономики за 13.02.2020
13 февраля 2020 15:56

Новости экономики за 13.02.2020