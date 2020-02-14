В Санкт-Петербурге подписали протокол формирования цен при поставке газа из России в Беларусь

Новости Беларуси. Протокол о порядке формирования цен при поставке российского газа в Беларусь на 2020 год подписан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Санкт-Петербурге 14 февраля прошла встреча нашего посла в России и министра энергетики Беларуси с председателем правления «Газпрома». Итогом стало подписание протокола. Известно, что стоимость газа останется на уровне 2019 года – 127 долларов за тысячу кубов.