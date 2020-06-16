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На «Нафтане» проанализировали американскую нефть

16 июня 2020 14:19
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Новости Беларуси. «Нафтан» дает добро на дальнейшие поставки американских углеводородов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты предприятия провели предварительный анализ поступившей на переработку нефти и пришли к выводу, что по качественным параметрам и базовым характеристикам они ничем не уступает российскому сорту Urals, а по некоторым показателям даже превосходит его.

За прошедшие полгода это уже третий сорт углеводородов, который ранее не перерабатывался. На заводе говорят, что для них очень важна ценность сырья и экономика его переработки. Поэтому, чтобы определить, какой сорт лучше подходит, будет продолжена диверсификация поставок.

Больше новостей экономики за 16 июня здесь.

# Нефть в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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