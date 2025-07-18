Конкуренция за места серьёзная! Абитуриенты поделились впечатлениями о ходе приёмной кампании-2025

Горящие глаза, амбициозные планы и невероятный заряд энергии! Именно так можно описать тысячу молодых людей, стоящих на пороге новой жизни. Для них июль – один из самых волнительных периодов. Только вчера в вузах страны завершился прием документов на бюджетные места. На все про все у абитуриентов было шесть дней, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Элла Маркевич, корреспондент: Здесь волнение буквально витает в воздухе. К слову, очереди у дверей университетов – это привычная картина, особенно в первые дни работы приемных комиссий. И чтобы сократить ожидания и сделать этот процесс более удобным, в этом году время визита в вуз можно забронировать онлайн на сайте РИКЗ.

Дарья Лисун приехала из Лельчиц, чтобы подать документы на факультет китайского языка и культуры. Интерес к лингвистике у нее появился еще в начальной школе, а упорный труд принес впечатляющий результат – 100 баллов на ЦЭ по английскому. Однако даже такой высокий балл не дает стопроцентной гарантии на зачисление. Конкуренция за места серьезная.

Дарья Лесун, абитуриент:

Я готовилась с моей преподавательницей по английскому языку. Она очень сильно мне помогла. У меня общая сумма балов – 382. И, конечно, это все трудно предугадать, потому что приемная кампания – это такое дело неоднозначное, всякое может поменяться. Но я считаю, что, скорее всего, пройду.

Рядом со вчерашними школьниками – целая группа поддержки. Их родные и близкие, которые пришли поддержать будущих студентов.