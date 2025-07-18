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В ЕС одобрили 18-й пакет санкций против РФ и сразу начали готовить следующий

18 июля 2025 13:52
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В ЕС одобрили 18-й пакет санкций против РФ и сразу начали готовить следующий-0

В Совете Европейского союза утвердили 18-й пакет санкций против РФ, который включает 14 физических и 41 юридическое лицо. Об этом сообщает РИА Новости.

Как указывается в сообщении Совета ЕС, ограничения коснутся энергетического, банковского и военного сектора. Также это первый случай, когда под санкции попал капитан судна морского перевозчика. Также введен запрет на транзакции с 22 российскими банками и с фондом РФ прямых инвестиций.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил о начале подготовки к 19-му пакету антироссийских санкций ЕС. 

Фото: pixabay

# Международная политика

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