В ЕС одобрили 18-й пакет санкций против РФ и сразу начали готовить следующий

В Совете Европейского союза утвердили 18-й пакет санкций против РФ, который включает 14 физических и 41 юридическое лицо. Об этом сообщает РИА Новости.

Как указывается в сообщении Совета ЕС, ограничения коснутся энергетического, банковского и военного сектора. Также это первый случай, когда под санкции попал капитан судна морского перевозчика. Также введен запрет на транзакции с 22 российскими банками и с фондом РФ прямых инвестиций.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил о начале подготовки к 19-му пакету антироссийских санкций ЕС.

Фото: pixabay