Трамп считает, что Украина должна начать наступать – WP

В телефонном разговоре президент США Дональд Трамп сказал лидеру Украины Владимиру Зеленскому, что Киев обязан перейти в наступление, потому что оборона не изменит ход конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Он также поинтересовался возможностью нанесения ударов по Москве и Санкт-Петербургу, на что Зеленский ответил, что это возможно при наличии соответствующих вооружений. Об этом ранее сообщала газета The Financial Times.

Позднее, 15 июля, Белый дом опроверг информацию о призывах Трампа нанести удары по российским городам.

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