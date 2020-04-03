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«Для них это определённая учёба». Александр Лукашенко предложил направить военных медиков в помощь гражданским

03 апреля 2020 18:08
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Новости Беларуси. 3 апреля журналисты спросили Александра Лукашенко о тех, кто на передовой борьбы с вирусом – медиках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

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Президент отметил: ресурсов хватает – у нас около 3 000 аппаратов ИВЛ в стране, есть места в клиниках, совсем скоро появятся и дополнительные руки. Глава государства поручил подключить военных врачей к работе с гражданскими коллегами.  

«Для них это определённая учёба». Александр Лукашенко предложил направить военных медиков в помощь гражданским-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо их подключить. Пусть они своим глазом посмотрят, как работают гражданские медики. У нас же 5-6 таких больниц, где сконцентрированы эти люди по республике. Надо их направить. Они и посмотрят, если нужно, и проконтролируют, и помогут. И самое главное – они тоже будут в этой теме. Они научатся.   

Что же мы думаем, что в армии никогда ничего не случится? А не дай бог какой-то военный конфликт, они первыми пойдут. Поэтому это для них и определенная учеба. И значительная помощь. И контроль для меня.   

«Для них это определённая учёба». Александр Лукашенко предложил направить военных медиков в помощь гражданским-4

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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