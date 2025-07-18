Аграрии Минской области преодолели половину площадей с озимым ячменем
Минская область должна сработать не хуже Гродненской. Отметил Александр Лукашенко на селекторном совещании, где обсуждались актуальные вопросы уборочной кампании 2025 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Аграрии центрального региона уже преодолели половину площадей с озимым ячменем. Урожайность 45 центнеров с гектара. Под культуру отведено более 60 тысяч гектаров. Это самые большие площади в стране.
В Слуцком районе часть посевов пострадала от сильного ветра и дождей. Но и здесь аграрии нашли выход. Применяют современные технологии и не теряют надежды на богатый урожай.
С первыми лучами солнце Радион Березовский за штурвалом комбайна. Убирает озимый ячмень. У механизатора в 2024-м было первое место в области по намолоту зерна среди молодежи. И сейчас готов подтвердить высокое звание. В день проходит по 10-15 гектаров. Признается, все для того, чтобы у каждого белоруса был хлеб на столе.
Настроены хорошо, было и есть желание, думаю, не пропадет. Есть что жать, и, возможно, будет успех. Надо кормить и республику, и семью и зарабатывать денежку.
Под озимый ячмень в хозяйстве «Агрофирма «Лучники» отвели 580 гектаров. В этом сезоне погода заставила ждать. Однако, чтобы ускорить процесс созревание зерна, здесь использовали агротехнический прием – десикацию. Растение подсушилось – хлеборобы сразу в бой. Аграрии отмечают, что даже при таких условиях, урожайность неплохая – более 60 центнеров с гектара.
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