Аграрии Минской области преодолели половину площадей с озимым ячменем

Минская область должна сработать не хуже Гродненской. Отметил Александр Лукашенко на селекторном совещании, где обсуждались актуальные вопросы уборочной кампании 2025 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Аграрии центрального региона уже преодолели половину площадей с озимым ячменем. Урожайность 45 центнеров с гектара. Под культуру отведено более 60 тысяч гектаров. Это самые большие площади в стране.

В Слуцком районе часть посевов пострадала от сильного ветра и дождей. Но и здесь аграрии нашли выход. Применяют современные технологии и не теряют надежды на богатый урожай.