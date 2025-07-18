В 2025 году в Беларуси в колледжи планируют принять около 39 тысяч человек

Тем временем в Беларуси 18 июля 2025 года стартовал прием документов на уровень среднего специального образования. Желающие поступить на бюджетную форму обучения могут обратиться в приемные комиссии учебных заведений до 1 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последние годы популярность колледжей среди юношей и девушек значительно возросла. Практико-ориентированное обучение позволяет за несколько лет освоить востребованную профессию и быстро выйти на рынок труда.

Традиционно, в топе у абитуриентов рабочие специальности. Например, в Колледже современных технологий в машиностроении и автосервисе в 2025 году популярностью пользуется квалификация – наладчик станков с программным управлением. Вызывает интерес у ребят и новая специальность, открытая в 2024-м – это техник-метролог. Освоив это перспективное направление, будущие специалисты смогут заниматься контролем качества изделий на промышленных предприятиях страны. Всего же на уровень среднего специального образования в 2025 учебном году в заведении планируют принять чуть больше 200 учащихся. Увеличен набор и по целевому направлению.

Артем Рыбак, директор филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» Республиканского института профессионального образования: В 2025 году мы набираем почти 94 человека по целевой форме обучения. На сегодняшний момент многие предприятия, которые выбрали форму подготовки для себя специалистов за счет целевого набора, еще прописали в своих локальных документах дополнительные условия – это доплата к стипендии в размере от 150 до 250 рублей. Определенного рода бонусы с предоставлением места для проживания в общежитии либо непосредственно с компенсацией съема квартиры.

Александр Бебко, абитуриент:

Приехал поступать после 11-го класса на профессию «Наладчик станков». Я эту профессию выбрал только из-за того, что люблю работать руками, что-то ремонтировать, приводить в хорошее состояние и диагностировать. Я готов полностью к этой профессии. Постараюсь быть лучшим специалистом в своем городе и показать лучшие результаты здесь.

Конкурс в колледжи проходит на основе среднего балла аттестата. Исключение – творческие специальности, которые подразумевают вступительные испытания. В 2025 году в Беларуси на уровень среднего специального образования планируют принять около 39 тысяч человек, а на уровень профессионально-технического образования – 28 тысяч учащихся.