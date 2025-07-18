Депутат Мингорсовета: впервые в 2025 году есть целевой набор на стоматологический факультет от города Минска

Как проходит вступительная кампания? Об этом и многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

В студии – Павел Маркауцан, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:

У нас уже есть первые данные о нынешней кампании. Расскажите, в чем отличие? В каких моментах есть кардинальная разница?