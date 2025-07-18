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Депутат Мингорсовета: впервые в 2025 году есть целевой набор на стоматологический факультет от города Минска

18 июля 2025 14:05
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Как проходит вступительная кампания? Об этом и многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

В студии – Павел Маркауцан, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:
У нас уже есть первые данные о нынешней кампании. Расскажите, в чем отличие? В каких моментах есть кардинальная разница?

Депутат Мингорсовета: впервые в 2025 году есть целевой набор на стоматологический факультет от города Минска-2

Павел Маркауцан, депутат Минского городского Совета депутатов:
Принципиального отличия приемной компании 2025 года по сравнению с предыдущим годом нет. Также мы набираем бюджетный целевой набор, бюджетный нецелевой набор и студентов на платную форму обучения. Единственный нюанс, что касается стоматологического факультета, то впервые в 2025 году есть целевой набор на стоматологический факультет от города Минска. Раньше этого не было. В этом году врач-стоматолог объединен в специальность для детей и взрослых, поэтому мы в этом году наших выпускников распределяем по специальности – врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, которые будут оказывать медицинскую помощь как взрослому, так и детскому населению.

Подробности в видео.

# Вступительная кампания # Образование # Образование в Беларуси # Наталья Надольская # Павел Маркауцан

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