Депутат Мингорсовета: впервые в 2025 году есть целевой набор на стоматологический факультет от города Минска

Как проходит вступительная кампания? Об этом и многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.
В студии – Павел Маркауцан, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая:
У нас уже есть первые данные о нынешней кампании. Расскажите, в чем отличие? В каких моментах есть кардинальная разница?
Павел Маркауцан, депутат Минского городского Совета депутатов:
Принципиального отличия приемной компании 2025 года по сравнению с предыдущим годом нет. Также мы набираем бюджетный целевой набор, бюджетный нецелевой набор и студентов на платную форму обучения. Единственный нюанс, что касается стоматологического факультета, то впервые в 2025 году есть целевой набор на стоматологический факультет от города Минска. Раньше этого не было. В этом году врач-стоматолог объединен в специальность для детей и взрослых, поэтому мы в этом году наших выпускников распределяем по специальности – врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, которые будут оказывать медицинскую помощь как взрослому, так и детскому населению.
Подробности в видео.