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Владимир Макей: «Белорусская сторона продолжит работать с США по укреплению всестороннего взаимодействия»

15 мая 2020 16:15
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Новости Беларуси. Беларусь начинает поставки нефти из США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказал министр иностранных дел Владимир Макей во время саммита Центрально-Европейской инициативы, который прошел в формате видеоконференции (подробнее об этом здесь).

Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе февральского визита в Беларусь госсекретаря США Майкла Помпео и его встречи с Александром Лукашенко.

Владимир Макей: «Белорусская сторона продолжит работать с США по укреплению всестороннего взаимодействия» -1

Владимир Макей: «Белорусская сторона продолжит работать с США по укреплению всестороннего взаимодействия» -3

Глава МИД отметил, что сотрудничество с США в нефтяной сфере наша страна рассматривает как элемент энергетической безопасности государства, а также как фактор обеспечения суверенитета в экономической сфере.

Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео

Как сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление Майкла Помпео, Соединенные Штаты готовы удовлетворить потребности Беларуси в энергоносителях. В «Белнефтехиме» заявили, что танкер с американской нефтью прибудет в Клайпеду в начале июня.

Владимир Макей: «Белорусская сторона продолжит работать с США по укреплению всестороннего взаимодействия» -6

Владимир Макей: «Белорусская сторона продолжит работать с США по укреплению всестороннего взаимодействия» -8

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Ведем работу с американской стороной также по дальнейшему развитию двусторонних экономических связей. Созданные усилиями Минска и Вашингтона новые возможности в области торговли и капиталовложений выгодны и американским, и белорусским компаниям.

Белорусская сторона продолжит работать с Соединенными Штатами по укреплению всестороннего взаимодействия и продолжит действовать в интересах укрепления партнерских отношений с США, которые, по нашему мнению, представляют собой вклад в общие усилия по преодолению противоречий в Евроатлантике и Евразии.

Владимир Макей: «Белорусская сторона продолжит работать с США по укреплению всестороннего взаимодействия» -11

Помимо этого, главы правительств стран Центральной и Восточной Европы обсудили вопросы преодоления социально-экономических последствий COVID-19.

Владимир Макей: «Белорусская сторона продолжит работать с США по укреплению всестороннего взаимодействия» -14

Владимир Макей отметил важность сохранения открытости границ, свободного доступа к рынкам и поддержки малых и средних предприятий.

# Беларусь-США # Экономика # Владимир Макей # Александр Лукашенко # Майкл Помпео # Фотофакт

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