Владимир Макей: «Белорусская сторона продолжит работать с США по укреплению всестороннего взаимодействия»

Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе февральского визита в Беларусь госсекретаря США Майкла Помпео и его встречи с Александром Лукашенко.

Новости Беларуси. Беларусь начинает поставки нефти из США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказал министр иностранных дел Владимир Макей во время саммита Центрально-Европейской инициативы, который прошел в формате видеоконференции (подробнее об этом здесь ).

Глава МИД отметил, что сотрудничество с США в нефтяной сфере наша страна рассматривает как элемент энергетической безопасности государства, а также как фактор обеспечения суверенитета в экономической сфере.

Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео

Как сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление Майкла Помпео, Соединенные Штаты готовы удовлетворить потребности Беларуси в энергоносителях. В «Белнефтехиме» заявили, что танкер с американской нефтью прибудет в Клайпеду в начале июня.