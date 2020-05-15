Владимир Макей: «Белорусская сторона продолжит работать с США по укреплению всестороннего взаимодействия»
Новости Беларуси. Беларусь начинает поставки нефти из США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказал министр иностранных дел Владимир Макей во время саммита Центрально-Европейской инициативы, который прошел в формате видеоконференции (подробнее об этом здесь).
Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе февральского визита в Беларусь госсекретаря США Майкла Помпео и его встречи с Александром Лукашенко.
Глава МИД отметил, что сотрудничество с США в нефтяной сфере наша страна рассматривает как элемент энергетической безопасности государства, а также как фактор обеспечения суверенитета в экономической сфере.
Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео
Как сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление Майкла Помпео, Соединенные Штаты готовы удовлетворить потребности Беларуси в энергоносителях. В «Белнефтехиме» заявили, что танкер с американской нефтью прибудет в Клайпеду в начале июня.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Ведем работу с американской стороной также по дальнейшему развитию двусторонних экономических связей. Созданные усилиями Минска и Вашингтона новые возможности в области торговли и капиталовложений выгодны и американским, и белорусским компаниям.
Белорусская сторона продолжит работать с Соединенными Штатами по укреплению всестороннего взаимодействия и продолжит действовать в интересах укрепления партнерских отношений с США, которые, по нашему мнению, представляют собой вклад в общие усилия по преодолению противоречий в Евроатлантике и Евразии.
Помимо этого, главы правительств стран Центральной и Восточной Европы обсудили вопросы преодоления социально-экономических последствий COVID-19.
Владимир Макей отметил важность сохранения открытости границ, свободного доступа к рынкам и поддержки малых и средних предприятий.