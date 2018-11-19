«Представляется здесь 29 предприятий». Ильхам Алиев посетил торговый дом Азербайджана в Минске

Новости Беларуси. Утром 19 ноября делегация из Азербайджана возложила цветы на площади Победы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры Александра Лукашенко и Ильхама Алиева пройдут во Дворце Независимости 19 ноября

С площади Победы кортеж направился в сторону Национальной библиотеки. Рядом с ней с весны 2017 года работает торговый дом Азербайджана. Его площадь – более 500 квадратных метров. Понятно, что все изобилие от производителей этой страны на них не уместишь, но то, что уже хорошо известно на белорусском рынке, здесь продемонстрировали в красках.

Ильхам Алиев поинтересовался, как идет реализация продукции в Беларуси.