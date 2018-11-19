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«Представляется здесь 29 предприятий». Ильхам Алиев посетил торговый дом Азербайджана в Минске

19 ноября 2018 08:08
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Новости Беларуси. Утром 19 ноября делегация из Азербайджана возложила цветы на площади Победы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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С площади Победы кортеж направился в сторону Национальной библиотеки. Рядом с ней с весны 2017 года работает торговый дом Азербайджана. Его площадь – более 500 квадратных метров. Понятно, что все изобилие от производителей этой страны на них не уместишь, но то, что уже хорошо известно на белорусском рынке, здесь продемонстрировали в красках.

Ильхам Алиев поинтересовался, как идет реализация продукции в Беларуси.

«Представляется здесь 29 предприятий». Ильхам Алиев посетил торговый дом Азербайджана в Минске-1

Торговый дом – своего рода выставочный центр. Президент Азербайджана выразил мнение, что имеет смысл здесь же наладить и продажу азербайджанских товаров. В прайсе – вина, коньяки, бренди, чаи, соки, консервы, оливковое масло, ковры, шелка, текстиль и косметика.

«Представляется здесь 29 предприятий». Ильхам Алиев посетил торговый дом Азербайджана в Минске-4


Васиф Исмайылов, учредитель торгового дома Азербайджана:
Сейчас представляется здесь 29 предприятий. Товаров сюда привезли на около миллион долларов. Планируем, что 250 тысяч долларов до конца года привезти сюда.

«Представляется здесь 29 предприятий». Ильхам Алиев посетил торговый дом Азербайджана в Минске-6

«Представляется здесь 29 предприятий». Ильхам Алиев посетил торговый дом Азербайджана в Минске-8

«Представляется здесь 29 предприятий». Ильхам Алиев посетил торговый дом Азербайджана в Минске-10

«Представляется здесь 29 предприятий». Ильхам Алиев посетил торговый дом Азербайджана в Минске-12

«Представляется здесь 29 предприятий». Ильхам Алиев посетил торговый дом Азербайджана в Минске-14

# Беларусь-Азербайджан # Экономика # Васиф Исмайылов # Ильхам Алиев # Фотофакт

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