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Переговоры Александра Лукашенко и Ильхама Алиева пройдут во Дворце Независимости 19 ноября

19 ноября 2018 06:19
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Новости Беларуси. Под знаком белорусско-азербайджанских отношений начинается эта неделя. С официальным визитом в нашей стране Ильхам Алиев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Борт азербайджанского лидера приземлился вечером 18 ноября в Национальном аэропорту «Минск».

Переговоры Александра Лукашенко и Ильхама Алиева пройдут во Дворце Независимости 19 ноября-1

Переговоры Александра Лукашенко и Ильхама Алиева пройдут во Дворце Независимости 19 ноября-3

Переговоры Александра Лукашенко и Ильхама Алиева пройдут во Дворце Независимости 19 ноября-5

19 ноября во Дворце Независимости пройдут переговоры Александра Лукашенко и Ильхама Алиева. Главы государств подробно обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений. Пристальное внимание планируется уделить торговле и инвестициям, реализации совместных проектов. Официальные встречи пройдут в формате «один на один» и в расширенном составе. По итогам ожидается подписание ряда  документов.

Переговоры Александра Лукашенко и Ильхама Алиева пройдут во Дворце Независимости 19 ноября-8

# Беларусь-Азербайджан # Александр Лукашенко # Ильхам Алиев # Фотофакт

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