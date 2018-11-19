Переговоры Александра Лукашенко и Ильхама Алиева пройдут во Дворце Независимости 19 ноября

Новости Беларуси. Под знаком белорусско-азербайджанских отношений начинается эта неделя. С официальным визитом в нашей стране Ильхам Алиев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Борт азербайджанского лидера приземлился вечером 18 ноября в Национальном аэропорту «Минск».

19 ноября во Дворце Независимости пройдут переговоры Александра Лукашенко и Ильхама Алиева. Главы государств подробно обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений. Пристальное внимание планируется уделить торговле и инвестициям, реализации совместных проектов. Официальные встречи пройдут в формате «один на один» и в расширенном составе. По итогам ожидается подписание ряда документов.