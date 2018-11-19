Ильхам Алиев возложил цветы на площади Победы в Минске

Новости Беларуси. Минск принимает с официальным визитом азербайджанского лидера. Ильхам Алиев прибыл в белорусскую столицу вечером 18 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 19 ноября, во Дворце Независимости Президент Беларуси проведет переговоры со своим азербайджанским коллегой.

Это утро для азербайджанской делегации началось с церемонии памяти: цветы – к Вечному огню и венок – к обелиску на площади Победы возложили в знак уважения подвига героев Великой Отечественной войны.