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Ильхам Алиев возложил цветы на площади Победы в Минске

19 ноября 2018 07:41
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Новости Беларуси. Минск принимает с официальным визитом азербайджанского лидера. Ильхам Алиев прибыл в белорусскую столицу вечером 18 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 19 ноября, во Дворце Независимости Президент Беларуси проведет переговоры со своим азербайджанским коллегой.

Это утро для азербайджанской делегации началось с церемонии памяти: цветы – к Вечному огню и венок – к обелиску на площади Победы возложили в знак уважения подвига героев Великой Отечественной войны.

Ильхам Алиев возложил цветы на площади Победы в Минске-1

Ильхам Алиев возложил цветы на площади Победы в Минске-3

Ильхам Алиев возложил цветы на площади Победы в Минске-5

С площади Победы кортеж направился в сторону Национальной библиотеки. Рядом с ней с весны 2017 года работает торговый дом Азербайджана.

Ильхам Алиев возложил цветы на площади Победы в Минске-8

Ильхам Алиев возложил цветы на площади Победы в Минске-10

Ильхам Алиев возложил цветы на площади Победы в Минске-12

Ильхам Алиев возложил цветы на площади Победы в Минске-14

# Беларусь-Азербайджан # Ильхам Алиев # Фотофакт

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