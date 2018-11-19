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Семь соглашений подписано на заседании межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии

19 ноября 2018 06:36
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Новости Беларуси. Накануне встречи президентов Беларуси и Азербайджана в Минске собрались представители правительств и деловых кругов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семь соглашений подписано на заседании межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии-1

Семь соглашений подписано на заседании межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии-3

Семь соглашений подписано на заседании межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии-5

На XI заседании межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии было подписано семь соглашений. Стороны еще раз подтвердили намерение продолжать активное сотрудничество. Среди приоритетов – развитие торговли, промышленная кооперация, логистика.

Семь соглашений подписано на заседании межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии-8

Владимир Морозов, начальник Белорусской железной дороги:
96 % – это тот товар, который движется по железной дороге. И, конечно, мы заинтересованы, чтобы его было как можно больше. Для этого справедливая цена тарифная, хорошие логистические услуги.

Львиная доля транзитного коридора идет через Российскую Федерацию, и мы работаем с нашими партнерами в России, чтобы это была согласованная тарифно-технологическая политика.

Семь соглашений подписано на заседании межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии-11

Семь соглашений подписано на заседании межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии-13

Добавим, за первое полугодие 2018 года совместный товарооборот двух стран вырос в три раза. До конца 2018 года Беларусь поставит в Азербайджан еще 300 тракторов и 30 комбайнов, о чем ранее договорились главы государств. А в 2019 году планируется открытие совместного производства зерноуборочной техники и белорусских автобусов для бакинского аэропорта.

Совместное белорусско-азербайджанское производство зерноуборочной техники будет открыто в Гяндже в 2019 году

# Беларусь-Азербайджан # Экономика # Фотофакт

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