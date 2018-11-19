Семь соглашений подписано на заседании межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии

Новости Беларуси. Накануне встречи президентов Беларуси и Азербайджана в Минске собрались представители правительств и деловых кругов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На XI заседании межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии было подписано семь соглашений. Стороны еще раз подтвердили намерение продолжать активное сотрудничество. Среди приоритетов – развитие торговли, промышленная кооперация, логистика.

Владимир Морозов, начальник Белорусской железной дороги:

96 % – это тот товар, который движется по железной дороге. И, конечно, мы заинтересованы, чтобы его было как можно больше. Для этого справедливая цена тарифная, хорошие логистические услуги.

Львиная доля транзитного коридора идет через Российскую Федерацию, и мы работаем с нашими партнерами в России, чтобы это была согласованная тарифно-технологическая политика.