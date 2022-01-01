С 1 января размер базовой ставки в Беларуси вырос до 207 рублей

Новости Беларуси. С пометкой «важно» для бюджетников. С 1 января размер базовой ставки вырос до 207 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, это основной элемент тарифной системы, на основе которой и насчисляют оплату труда работников бюджетных организаций, получающих субсидии. Также по прогнозам на этот год планируется увеличение ставки до 210 рублей в два этапа. Принятое решение затронет порядка 850 тысяч бюджетников.