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С 1 января размер базовой ставки в Беларуси вырос до 207 рублей

01 января 2022 18:13
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Новости Беларуси. С пометкой «важно» для бюджетников. С 1 января размер базовой ставки вырос до 207 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

С 1 января размер базовой ставки в Беларуси вырос до 207 рублей-1

Напомним, это основной элемент тарифной системы, на основе которой и насчисляют оплату труда работников бюджетных организаций, получающих субсидии. Также по прогнозам на этот год планируется увеличение ставки до 210 рублей в два этапа. Принятое решение затронет порядка 850 тысяч бюджетников.  

Больше новостей экономики за 1 января читайте здесь.  

# Государственная социальная политика # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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