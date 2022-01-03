Среднегодовой курс доллара в 2021 году оказался чуть ниже прогноза Минэкономики

Новости Беларуси. Белорусский рубль, вопреки всем негативным прогнозам экономистов и финансовых институтов, укреплялся весь 2021 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не случилось 3 рублей за доллар, не произошло резкое увеличение широкой денежной массы, не выросла ставка рефинансирования, которая напрямую влияет на состояние финансового рынка. Средний курс к доллару, по данным Нацбанка, за 2021 год составил 2 рубля 53 копейки, и это на 3 копейки ниже прогнозных показателей Министерства экономики.