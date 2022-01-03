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Среднегодовой курс доллара в 2021 году оказался чуть ниже прогноза Минэкономики

03 января 2022 15:10
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Новости Беларуси. Белорусский рубль, вопреки всем негативным прогнозам экономистов и финансовых институтов, укреплялся весь 2021 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Не случилось 3 рублей за доллар, не произошло резкое увеличение широкой денежной массы, не выросла ставка рефинансирования, которая напрямую влияет на состояние финансового рынка. Средний курс к доллару, по данным Нацбанка, за 2021 год составил 2 рубля 53 копейки, и это на 3 копейки ниже прогнозных показателей Министерства экономики.  

Среднегодовой курс доллара в 2021 году оказался чуть ниже прогноза Минэкономики-1

На 2022 год Евразийский банк развития прогнозирует курс доллара на уровне 2,65. Инфляция, по мнению экспертов банка, составит в Беларуси 7,4 %.  

О других новостях экономики за 3 января читайте здесь.  

# Курс доллара в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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