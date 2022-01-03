Новости экономики за 03.01.2022

Новости Беларуси. Какие промышленные рекорды ставят предприятия отрасли стройматериалов, какие возможности выплаты семейного капитала рассматривает Совет министров и какой курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам прогнозирует на 2022 год Евразийский банк развития? С деловым обзором дня Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ. БЕЛОРУССКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД ВЫПУСТИЛ РЕКОРДНЫЕ 2 МИЛЛИОНА ТОНН ЦЕМЕНТА Белорусский цементный завод выпустил рекордные 2 миллиона тонн цемента. Такой значимый результат достигнут впервые со дня запуска Белорусского цементного завода.

В прежние годы максимальный объем производства за 12 месяцев составлял чуть более 1,8 миллиона тонн. Это третий производственный рекорд предприятия, поставленный в конце 2021-го: в октябре было выпущено 220 тысяч тонн цемента, а к концу ноября – уже 1,85 миллиона тонн с начала года. Продукция предприятия поставляется на внутренний рынок, в Россию, а также в страны Евросоюза – в Литву, Латвию и Польшу. В БЕЛАРУСИ МОГУТ ВВЕСТИ ВЫПЛАТУ СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА НА ВТОРОГО РЕБЕНКА Возможность выплаты семейного капитала при рождении второго ребенка рассматривает Совет министров Беларуси. Такую выплату могут ввести в ближайшие годы.

Сегодня господдержка в виде семейного капитала выплачивается лишь при рождении или усыновлении третьего ребенка. С 2015 года сумма такой помощи была установлена в размере 10 тысяч долларов, а с 2021 года алгоритм выплат немного изменился. Сейчас семейный капитал выплачивается в национальной валюте и с учетом индексации на величину индекса потребительских цен. На сегодня это 23 737 рублей. СУЭЦКИЙ КАНАЛ ОТЧИТАЛСЯ О РЕКОРДНЫХ ДОХОДАХ В 2021 ГОДУ Суэцкий канал отчитался о рекордных доходах за 2021 год – 6,3 миллиарда долларов. Это стало самым высоким показателем в истории канала. В обоих направлениях по водной артерии прошли 20 694 судна. Перевезли за год более миллиарда тонн грузов.

Строительство Суэцкого канала позволило сократить морской путь из Азии в Европу как минимум на 8 000 километров для торговых и военных кораблей. Египетские власти рассчитывают, что выручка Суэцкого канала к 2023 году и вовсе превысит 15 миллиардов долларов. ГОДОВОЙ РОСТ ЦЕН НА НЕФТЬ ПРЕВЫСИЛ 50 %. ЭТО РЕКОРД ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 ЛЕТ Годовой рост цен на нефть превзошел показатели за последние 12 лет. В 2021 году нефть марки Brent подорожала на 53 %, а цена нефти WTI выросла на 57 %. Динамика нефтяных котировок уступает только 2009 году, когда цены взлетели более чем на 70 %. Ожидается, что в 2022 году мировые цены на нефть продолжат расти на увеличении спроса на топливо. По данным Международного энергетического агентства, потребление нефти приблизится к уровню до пандемии и достигнет без малого 100 миллионов баррелей в день против 96 миллионов в 2021 году.

В ходе запланированной на 4 января встречи ОПЕК+ экспортеры нефти могут принять решение о сохранении темпов наращивания добычи нефти. И напоследок официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Нацбанка, доллар, евро и российский рубль подорожали.