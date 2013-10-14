Правительство и Нацбанк представили план совместных действий по реформированию и повышению конкурентоспособности экономики Беларуси

Новости Беларуси. Меры по стабилизации экономики. Правительство и Национальный банк презентовали план совместных действий по реформированию и повышению конкурентоспособности экономики Беларуси. Так, специалисты намерены достаточно жестко ограничить расходы бюджета до конца 2013 года. В то же время социальные программы, которые финансируются из местных бюджетов, будут максимально сохранены.

Главный оперативный документ – оптимальный ответ на риски. С презентацией плана совместных действий – представители белорусского Правительства и Национального банка. Главные условия экономических преобразований – последовательность, скорость и глубина.

Дмитрий Голухов, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

На что направлены структурные реформы? Это повышение эффективности распределения ресурсов, высвобождение ресурсов для точек роста белорусской экономики.

Максим Ермолович, заместитель министра финансов Республики Беларусь:

План на сегодняшний день в области бюджетной политики состоит из двух частей. Первое – это обеспечение сбалансированности бюджета в краткосрочном периоде, то есть в 2013 году. Во-вторых, это некая среднесрочная стратегия бюджетной политики.

Новый план утвержден был недавно: постановлением от 10 октября. Совершенствование инвестиционной, денежно-кредитной, тарифной и бюджетной политики, стимулирование экспорта и формирование на территории ЕЭП единой промышленной политики.

О тактике действий речь шла и на совещании о текущих вопросах социально-экономического развития у президента. Об итогах года говорили премьер-министр, главы Нацбанка и Администрации Президента, министры экономики и финансов.

Григорий Гриц, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации:

Акценты, точки роста заложены. Это опять-таки акцент на инвестиции в условиях проблем с внутренним финансированием. Тем более в данном случае речь идет не просто о финансах, а о новых рынках сбыта, которые должен привести с собой инвестор.

Всего 72 пункта и охват сразу нескольких горизонтов: краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных. В Год бережливости жесткий контроль над расходами нужен, но социальные программы сворачиваться тоже не будут. Новый план будет на жестком контроле в аппарате Правительства. Коснется он и госпрограмм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Заборовский, первый заместитель руководителя аппарата Совета Министров Республики Беларусь – руководитель секретариата премьер-министра Республики Беларусь:

Все государственные программы с 2014 года будут финансироваться через Банк развития, и никаких квазибюджетных операций через иные банки не будет.

Документ уже был представлен Международному валютному фонду. К слову, в планах белорусской стороны – сотрудничество с МВФ. А точнее, консультации о возможности финансирования в рамках новой программы взаимодействия.

Тарас Надольный, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Достижение положительных результатов при этом основано на переходе к экономической политике, направленной на повышение эффективности использования факторов производства и распределения ресурсов.