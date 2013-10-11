Александр Лукашенко о зарплатах педагогов и воспитателей: Есть проблема, которую мы в ближайшее время вынуждены просто решить

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел 11 октября пресс-конференцию для российских региональных СМИ. Общение в Национальной библиотеке длилось более 5 часов. За это время прозвучало около двух десятков вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Социальная политика Беларуси — также пристальный объект внимания российских журналистов. Большой интерес к так называемому проекту поддержки рождаемости «Большая семья». Нет ли опасения, что не слишком благополучные и ответственные родители захотят банально пополнить карман в ущерб воспитанию своих детей?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Конечно, я боюсь, давайте откровенно, подавляющее большинство многодетных семей в Беларуси - это нормальные семьи. Но есть и такие, как вы говорите, асоциальные. Но ведь это проблема этой семьи, этих людей. Но еще большая проблема и вина государства. Государство должно создавать такие условия, чтобы единичные случаи были этих асоциальных семей. Есть предложение «Большая семья». В частности, предложение за первого ребенка 10 тысяч, за второго – 10 тысяч, за третьего – еще 10 тысяч. Но если ты, родитель, вносишь часть на этот счет, это счет в банке, ты его не возьмешь до определенного времени. До трех лет, пока исполнится ребенку, или до совершеннолетия – мы должны еще решить. Это не то, что тебе дали 10 тысяч и ты пошел пропил их вместе с дедушкой, бабушкой и так далее. Нет. Это как у вас материнский капитал, накопление и так далее. Но более прозрачный для людей.

Родил ребенка – вот тебе энная сумма. Я говорю, к примеру, 10 тысяч. Может, это будет 20 тысяч, может, 5 тысяч. Будет зависеть от экономической ситуации в стране - есть у тебя деньги или нет. Если нет, что ты туда на этот счет оставишь? Ничего ты там не оставишь.

Реформа белорусской медицины будет завершена в следующем году. В приоритете у государства останется и сфера образования.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы сейчас и ставку повысили с 18 часов до 20. Тяжелая была проблема, но тем не менее. Сэкономленные деньги мы отдали в школы, мы не забрали в бюджет, но учителя все равно обижаются, что зарплата невысокая. И я с ними согласен. Поэтому я поручил.

У меня и глава Администрации занимается бойкую позицию по отношению к бюджетникам в целом и, прежде всего, учителя и работники детских садов (воспитатели, нянечки). Это же тяжелейший труд. Это катастрофа. Это самый тяжелый труд в детском саду. 25 детей, один воспитатель, или 20 детей, и одна нянечка. И каждому удели внимание, и так далее. А подрастают, их же надо еще и к школе подготовить. И они у нас оказались обиженными. И учителя у нас не очень богатые. Есть проблема, которую мы в ближайшее время вынуждены просто решить. Это святое - образование, здравоохранение, другое и так далее. И, я это к чему говорю, мы очень спокойно и очень медленно должны приучать людей себя обеспечивать и жить в рыночной экономике. Еще раз подчеркиваю - у нас, мы люди особенные, не потому особые, как Обама про американцев говорит, - нет, я этого не хочу сказать. Мы особенные тем, что все, что на Западе, и работает там в Америке и так далее в плане рыночных механизмов экономики, даже по нашему менталитету, по нашей душе нам не приемлемо. И тут мы должны быть очень аккуратными и осторожными, ибо получим очень сильный обратный эффект, что в отдельных случаях в России происходит. Когда вот бросились на этот рынок, а еще больше в нашей братской Украине. Но уже назад трудно вернуться, понимаете? Потому что у жуликов, бандитов, олигархов сегодня большая доля власти. И уже что-то повернуть будет очень сложно.