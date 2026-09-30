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Новости по тегу #Министерство финансов Республики Беларусь

Министр финансов рассказал о подходах, заложенных в республиканском бюджете на 2027 год
30 сентября 2026 16:50

Министр финансов рассказал о подходах, заложенных в республиканском бюджете на 2027 год

Плюс 1 млрд долларов за месяц! Золотовалютные резервы Беларуси достигли 15 млрд 243 млн долларов
03 сентября 2026 17:56

Плюс 1 млрд долларов за месяц! Золотовалютные резервы Беларуси достигли 15 млрд 243 млн долларов

Гохран передает уникальные исторические ценности сразу в 7 музеев Беларуси
11 июня 2026 18:59

Гохран передает уникальные исторические ценности сразу в 7 музеев Беларуси

Турчин представил коллективу Минфина нового руководителя
23 января 2026 13:37

Турчин представил коллективу Минфина нового руководителя

Татаринович: на каждый вложенный бюджетный рубль должна быть отдача
22 января 2026 13:37

Татаринович: на каждый вложенный бюджетный рубль должна быть отдача

Селиверстов: бюджет Беларуси в 2024 году исполнен сбалансированно
20 марта 2025 10:55

Селиверстов: бюджет Беларуси в 2024 году исполнен сбалансированно

Правительство и Нацбанк представили план совместных действий по реформированию и повышению конкурентоспособности экономики Беларуси
14 октября 2013 16:38

Правительство и Нацбанк представили план совместных действий по реформированию и повышению конкурентоспособности экономики Беларуси

Арендную плату за землю в Беларуси будут взимать аналогично земельному налогу
16 сентября 2013 17:28

Арендную плату за землю в Беларуси будут взимать аналогично земельному налогу