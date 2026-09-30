Новости по тегу #Министерство финансов Республики Беларусь

Александр Лукашенко утвердил стратегический пакет документов, по которому Беларусь будет жить и развиваться в 2027 году.
ЗВР позволяют эффективно амортизировать внешние шоки и минимизировать последствия мировых кризисов, помогая государству стабильно выполнять свои социальные обязательства и защищать внутренний финансовый рынок от резких потрясений.
Некоторые экспонаты хранят собственные тайны. Например, редкий крест-мощевик, внутри которого могли находиться святыни, или нательный крест конца XIX века, обнаруженный поисковиками.
В Министерстве он человек неновый: здесь проработал более 30 лет, из них 15 – в должности заместителя главы ведомства.
Новый министр отметил, что значительный объем работы уже выполнен: утверждены республиканский и местные бюджеты на текущий год, внесены изменения в налоговое законодательство.
Первые два месяца 2025-го удалось завершить без дефицита бюджета – планирование платежей проводят равномерно. Приоритетом первой половины года станет АПК.
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