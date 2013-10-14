Беларусь выплатила почти 100 млн долларов по кредиту стэнд-бай МВФ

Новости Беларуси. Беларусь выплатила очередной транш по кредиту стэнд-бай МВФ. Сумма перевода – почти 100 млн долларов.

Напомним, свой предыдущий платеж в адрес Международного валютного фонда наша страна провела две недели назад. Он составил около 84 млн. Всего же с начала 2013 года Беларусь вернула 1 млрд 300 млн долларов.

Основной пик выплат по долгу приходится на 2013–2014 годы. За это время Республике нужно вернуть большую часть кредита.

В рамках программы стэнд-бай Беларусь получила от МВФ 3,5 млрд долларов. Эти деньги позволили стране поддержать положительную динамику по ряду позиций в экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.