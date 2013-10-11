Александр Лукашенко: Я вам обещаю через год капитализацию «Уралкалия» увеличить в два раза

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел 11 октября пресс-конференцию для российских региональных СМИ. Общение в Национальной библиотеке длилось более 5 часов. За это время прозвучало около двух десятков вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интерес журналистов вызвали последние события на калийном рынке. Александр Лукашенко подчеркнул, что это не должно навредить отношениям двух стран. Ущерб России от махинаций несоизмерим с убытками Беларуси. Уголовное дело против Сулеймана Керимова не закроют, а средства, составляющие долю главного акционера «Уралкалия», по мнению главы государства, могут использоваться более эффективно и во благо людей.

В зале - представители самых разных СМИ. В том числе и те, кто в ситуации разбирательств между белорусской калийной компании и олигархом Керимовым были не на нашей стороне.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я так смотрю - РБК-ТВ. Анна Владимировна, корреспондент. Думаю, точно! Приедет сейчас наснет мне про это - «Беларуськалий» и «Уралкалий» спрашивать. Вы про это хотели спросить?

Корреспондент РБК:

Немного, от части - да. Это наша тема.

Александр Лукашенко:

Я подумал, потому что столько вы времени уделяли этим вопросам на своем канале. Думал, наверное, специально прислали, чтобы меня терзать по этим вопросам.

Корреспондент РБК:

Но ведь если есть какие вопросы и моменты, лучше их уточнить у вас.

Александр Лукашенко:

Абсолютно правы.

Корреспондент РБК:

СМИ пишут, что жители Пермского края считают, что Березники - город-катастрофа. Потому что там дела обстоят не очень и населенный пункт постоянно уходит под воду из-за провалов грунта. Местные власти пытаются найти повод, где найти деньги на решение этой проблемы. И одна из причин бедствия этих жителей, наверное, в нехватке и отсутствие эффективного менеджера «Уралкалия» Владислава Баумгертнера.

Александр Лукашенко:

Я вам скажу, где искать деньги. Знаете, как я бы поступил? Они взяли предприятие (они, я говорю, Керимовцы и прочие Баумгертнеры), они за него гарантировали социальную отвественность, гарантировали работы и так далее. Гарантировали, я это знаю, когда отбирали у Рыболовлева - с ним мы начинали совместные продажи калийных удобрений.

Вот передайте «РБК» мои предложения: забрать у негодяев акции, которые им достались непонятно как, и отправить людям в Березняках. За 20 млрд, что стоила компания, можно было построить цветущий рай, поселок. Вывести этих людей из этого болота, которое уходит сегодня под землю. А вы не там ищите. А вы ищите у Баумгертнера. Какие деньги у Баумгертнера? Сотая доля того, что у «керимовцев», чтоб вы знали. Он был наемным, но он виноват. Они угробили предприятие. 900 долларов была тонна калийных удобрений на мировом рынке. Сегодня 230. И они еще демпингуют. Они еще дешевле продают. Так откуда будут деньги? И я говорю, когда уже этот скандал разгорелся, не то, что мы были не втянуты в него с Путиным, Правительствами, нет. Мы не считали нужным выходить на публичное обсуждение этого. Но я сразу вашим сказал, когда мне задали вопрос, что надо делать, немедленно надо вернуться в этот картель поп продаже удобрений. Сразу цена в два раза поднимется. Я президенту вашему сказал, премьеру довели это, наш премьер. Давайте восстановим отношения. Это будет только на пользу. Путину я сказал не затягивать с принятием решения. В крайнем случае, выкупит пускай государство. Сейчас это небольшие деньги стоит. Я вам обещаю через год капитализацию «Уралкалия» увеличить в два раза. Я обещаю. Мы знаем, как это сделать. Что плохо? Мы готовы и на это после всего. Но это дело вашего государства.

Вы знаете, мы с любым выстроим отношения, потому что, если вместе это продавать, цена этого в два раза сразу выше. Как минимум. И дальше будет прирост этой цены. Это деньги. Но мы больше не хотели бы видеть здесь жуликов.