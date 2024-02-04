Появится ли в Союзном государстве единая валюта? Мнение эксперта

Дмитрий Егорченков, политолог, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН (Россия):

Я думаю, это естественное развитие. Другой вопрос: все хорошо вовремя, когда обе стороны будут понимать, что это не заявка – надо сделать, потому что это популистский ход и хорошо, люди, может быть, это хорошо воспримут, а какие будут последствия, готовы ли экономические системы полностью к этому переходу. Зачем это делается – тоже важно. Если сегодня никак двустороннему взаимодействию не мешает отсутствие такой валюты совместной, то, может быть, пока и не стоит. А дальше поглядим.

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