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Нацбанк сообщает о рекордном росте рублёвых депозитов физлиц

02 февраля 2024 19:55
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Срочные рублевые депозиты физлиц за год выросли на четверть – до 8 млрд рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стимулом для размещения средств в банках по-прежнему остается привлекательный уровень доходности по долгосрочным банковским вкладам населения.

Нацбанк сообщает о рекордном росте рублёвых депозитов физлиц-1

Так, в декабре прошлого года средняя процентная ставка по новым вкладам в национальной валюте на срок более года была 12,6 %. Одновременно наблюдается дальнейшее сокращение валютных банковских вкладов физлиц. За минувший год граждане забрали с депозитов более 600 млн долларов.

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# Нацбанк Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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