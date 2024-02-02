Нацбанк сообщает о рекордном росте рублёвых депозитов физлиц

Срочные рублевые депозиты физлиц за год выросли на четверть – до 8 млрд рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стимулом для размещения средств в банках по-прежнему остается привлекательный уровень доходности по долгосрочным банковским вкладам населения.

Так, в декабре прошлого года средняя процентная ставка по новым вкладам в национальной валюте на срок более года была 12,6 %. Одновременно наблюдается дальнейшее сокращение валютных банковских вкладов физлиц. За минувший год граждане забрали с депозитов более 600 млн долларов.