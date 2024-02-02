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Новости экономики за 02.02.2024

02 февраля 2024 19:55
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Задействовать все механизмы для совершенствования системы начисления зарплат. Как крупные предприятия финансово стимулируют сотрудников? Наши на Алтае. Почему белорусская грузовая техника востребована в горных районах? И что представили витебские производители на выставке-форуме «Россия» в Москве?

Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 02.02.2024-1

КРУПНЫЕ ЗАВОДЫ СТРАНЫ МОДЕРНИЗИРУЮТ СИСТЕМУ НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТ

Сразу несколько крупных заводов Беларуси модернизируют систему начисления и выплаты зарплат. Изменения затронут тарифную ставку, трудовой стаж и иные поощрения. Так, БелАЗ с февраля увеличивает тарифную ставку первого разряда для своих рабочих на 10 %. Выплата вознаграждений по итогам работы за год пройдет с повышенным коэффициентом. На Минском тракторном заводе изменили условия начислений за выслугу лет. Кто работает на заводе от 6 месяцев до года, тому полагается 10-процентная доплата за стаж. И чем он больше, тем выше индексация. На «Гродно Азот» по новому коллективному договору расширены дополнительные гарантии для молодежи и работников, занимающихся общественной деятельностью.

Новости экономики за 02.02.2024-4

БЕЛАРУСЬ ОСТАЕТСЯ СТАБИЛЬНЫМ ПОСТАВЩИКОМ ПИЩЕВОГО ЯЙЦА В РОССИЮ

Беларусь остается стабильным поставщиком пищевого яйца в Россию. С начала года туда отправили 69 млн штук, и это в 1,7 раза больше по сравнению с январем прошлого года. Всего же на российский рынок в течение четырех последних лет из Беларуси поступало в среднем более 630 млн яиц ежегодно. Куриные яйца в России в прошлом году подорожали более чем на 60 %. В 2024-м цены начали падать, а к февралю стабилизировались после начала поставок этого продукта из Беларуси, Азербайджана и Турции.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская

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