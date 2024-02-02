Новости экономики за 02.02.2024

Задействовать все механизмы для совершенствования системы начисления зарплат. Как крупные предприятия финансово стимулируют сотрудников? Наши на Алтае. Почему белорусская грузовая техника востребована в горных районах? И что представили витебские производители на выставке-форуме «Россия» в Москве? Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КРУПНЫЕ ЗАВОДЫ СТРАНЫ МОДЕРНИЗИРУЮТ СИСТЕМУ НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТ Сразу несколько крупных заводов Беларуси модернизируют систему начисления и выплаты зарплат. Изменения затронут тарифную ставку, трудовой стаж и иные поощрения. Так, БелАЗ с февраля увеличивает тарифную ставку первого разряда для своих рабочих на 10 %. Выплата вознаграждений по итогам работы за год пройдет с повышенным коэффициентом. На Минском тракторном заводе изменили условия начислений за выслугу лет. Кто работает на заводе от 6 месяцев до года, тому полагается 10-процентная доплата за стаж. И чем он больше, тем выше индексация. На «Гродно Азот» по новому коллективному договору расширены дополнительные гарантии для молодежи и работников, занимающихся общественной деятельностью.