Новые белорусские самосвалы работают в 20 районах Алтайского края

В 20 районах Алтайского края работают самосвалы белорусского производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 20 районах Алтайского края работают самосвалы белорусского производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наши машины используются в том числе для доставки угля на котельные и для вывоза снега. Это позволяет местным муниципалитетам не опираться на частных перевозчиков, не переплачивать и экономить на услугах, а значит, быть более самостоятельными. Белорусская грузовая техника особенно востребована в горных районах.
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