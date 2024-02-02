Новые белорусские самосвалы работают в 20 районах Алтайского края

Наши машины используются в том числе для доставки угля на котельные и для вывоза снега. Это позволяет местным муниципалитетам не опираться на частных перевозчиков, не переплачивать и экономить на услугах, а значит, быть более самостоятельными. Белорусская грузовая техника особенно востребована в горных районах.

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