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20 тонн медикаментов и средств защиты. В Китае ожидают второй самолёт гуманитарной помощи из Беларуси

06 февраля 2020 07:08
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Новости Беларуси. В Китае ожидают второй самолет гуманитарной помощи из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

20 тонн медикаментов и средств защиты. В Китае ожидают второй самолёт гуманитарной помощи из Беларуси-1

С военного аэродрома в Мачулищах накануне вылетел самолет ИЛ-76. На его борту 20 тонн медикаментов и средств защиты. Свой вклад внес и «Великий камень»: от индустриального парка передана тонна различных средств.  

«Наши летчики переполнены чувством гордости». Белорусы во второй раз едут в Китай с гуманитарным грузом (читать далее).   

20 тонн медикаментов и средств защиты. В Китае ожидают второй самолёт гуманитарной помощи из Беларуси-4

Это маски, респираторы, халаты. Беларусь стала первой страной, которая отправила в КНР ресурсы для помощи в борьбе с коронавирусом. Это было личное распоряжение главы государства.  

20 тонн медикаментов и средств защиты. В Китае ожидают второй самолёт гуманитарной помощи из Беларуси-7

Игорь Болотов, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:  
По согласованию с нашими коллегами сформирован груз. Определено, что в качестве груза будут загружены медицинские средства. Китайская сторона очень заинтересована в получении груза. Мы уверены, что эта помощь будет оказана и люди Китайской Народной Республики скажут нам спасибо. 

20 тонн медикаментов и средств защиты. В Китае ожидают второй самолёт гуманитарной помощи из Беларуси-10

Благодарность белорусской стороне и лично экипажу самолета выразил посол Китая в Беларуси Цуй Цимин.  

20 тонн медикаментов и средств защиты. В Китае ожидают второй самолёт гуманитарной помощи из Беларуси-13

# Коронавирус # общество # Игорь Болотов # Фотофакт

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