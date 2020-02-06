20 тонн медикаментов и средств защиты. В Китае ожидают второй самолёт гуманитарной помощи из Беларуси

Новости Беларуси. В Китае ожидают второй самолет гуманитарной помощи из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С военного аэродрома в Мачулищах накануне вылетел самолет ИЛ-76. На его борту 20 тонн медикаментов и средств защиты. Свой вклад внес и «Великий камень»: от индустриального парка передана тонна различных средств. «Наши летчики переполнены чувством гордости». Белорусы во второй раз едут в Китай с гуманитарным грузом (читать далее).

Это маски, респираторы, халаты. Беларусь стала первой страной, которая отправила в КНР ресурсы для помощи в борьбе с коронавирусом. Это было личное распоряжение главы государства.

Игорь Болотов, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

По согласованию с нашими коллегами сформирован груз. Определено, что в качестве груза будут загружены медицинские средства. Китайская сторона очень заинтересована в получении груза. Мы уверены, что эта помощь будет оказана и люди Китайской Народной Республики скажут нам спасибо.