Прямой эфир

Новости экономики за 18.02.2020

18 февраля 2020 16:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Когда наша страна откажется от директивного кредитования? Что показывают отечественные компании на крупнейшей мировой продовольственной выставке, и почему нельзя отправить посылку в Китай? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 18.02.2020-1

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ БЕЛАРУСЬ МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ДИРЕКТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

С 2021 года Беларусь может полностью отказаться от директивного кредитования. 18 февраля в Банке развития рассказали, что 2020 год обозначен как завершающий. Новые проекты в директивное кредитование уже не включаются, заканчивается финансирование начатых в прошлые годы. В правлении банка считают, что такой откат действительно произойдет, потому что он поддерживается на всех уровнях государственного управления.

«Белпочта» приостановила приём почтовых отправлений в Китай

Новости экономики за 18.02.2020-4

БЕЛОРУССКИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА КРУПНЕЙШЕЙ В МИРЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ

Отечественные компании-экспортеры мясных, молочных и кондитерских изделий представляют свою продукцию на крупнейшей в мире выставке продовольственных товаров, которая проходит в эти дни в Дубае. В форуме принимают участие закупщики и импортеры из более чем 190 стран. В 2019 году наши предприятия заключили контракты на 13 миллионов долларов. В этот раз, по мнению организаторов белорусской экспозиции, есть основания ждать не менее знаменательного результата. Уже на старте выставки подписаны контракты на 2,5 миллиона долларов.

Статистика Нацбанка: белорусские женщины значительно бережливее мужчин

Новости экономики за 18.02.2020-7

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛ 3,9 МЛРД РУБЛЕЙ

В январе белорусы стали больше покупать. Розничный товарооборот прибавил свыше 4 %. Все вместе за месяц мы потратили 3 миллиарда 900 миллионов рублей, в расчете на душу населения  13 рублей 30 копеек в день. Год назад эта цифра равнялась 12 рублям. Большая часть денег (91 %) потрачена в различных организациях торговли. Медленно, но уверенно подрастает общепит. Товарооборот столовых, кафе и ресторанов составил 230 миллионов рублей.

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Статистика Нацбанка: белорусские женщины значительно бережливее мужчин
18 февраля 2020 16:01

Статистика Нацбанка: белорусские женщины значительно бережливее мужчин

Беларусь готова увеличить поставки техники и продовольствия в Архангельскую область
18 февраля 2020 13:58

Беларусь готова увеличить поставки техники и продовольствия в Архангельскую область

Белорусы представили свою продукцию на международной выставке Gulfood в Дубае
18 февраля 2020 13:55

Белорусы представили свою продукцию на международной выставке Gulfood в Дубае