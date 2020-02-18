Новости экономики за 18.02.2020

Новости Беларуси. Когда наша страна откажется от директивного кредитования? Что показывают отечественные компании на крупнейшей мировой продовольственной выставке, и почему нельзя отправить посылку в Китай? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ БЕЛАРУСЬ МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ДИРЕКТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ С 2021 года Беларусь может полностью отказаться от директивного кредитования. 18 февраля в Банке развития рассказали, что 2020 год обозначен как завершающий. Новые проекты в директивное кредитование уже не включаются, заканчивается финансирование начатых в прошлые годы. В правлении банка считают, что такой откат действительно произойдет, потому что он поддерживается на всех уровнях государственного управления. «Белпочта» приостановила приём почтовых отправлений в Китай

БЕЛОРУССКИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА КРУПНЕЙШЕЙ В МИРЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ Отечественные компании-экспортеры мясных, молочных и кондитерских изделий представляют свою продукцию на крупнейшей в мире выставке продовольственных товаров, которая проходит в эти дни в Дубае. В форуме принимают участие закупщики и импортеры из более чем 190 стран. В 2019 году наши предприятия заключили контракты на 13 миллионов долларов. В этот раз, по мнению организаторов белорусской экспозиции, есть основания ждать не менее знаменательного результата. Уже на старте выставки подписаны контракты на 2,5 миллиона долларов. Статистика Нацбанка: белорусские женщины значительно бережливее мужчин