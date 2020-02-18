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Статистика Нацбанка: белорусские женщины значительно бережливее мужчин

18 февраля 2020 16:01
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Новости Беларуси. Белорусские женщины почти вдвое бережливее мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк опубликовал любопытную статистику: в структуре банковских вкладов доля женщин составляет 62,5 %, соответственно, у мужчин всего 37,5 %. И те, и другие начинают активно откладывать деньги с 26-летнего возраста. Правда, после 55 у мужчин тяга к накоплению начинает ослабевать, в то же время у женщин она только крепнет. Как итог, в этой возрастной категории почти 56 % депозитов принадлежат женщинам.

Больше новостей экономики за 18 февраля здесь.

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий

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