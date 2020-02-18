Статистика Нацбанка: белорусские женщины значительно бережливее мужчин

Новости Беларуси. Белорусские женщины почти вдвое бережливее мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк опубликовал любопытную статистику: в структуре банковских вкладов доля женщин составляет 62,5 %, соответственно, у мужчин всего 37,5 %. И те, и другие начинают активно откладывать деньги с 26-летнего возраста. Правда, после 55 у мужчин тяга к накоплению начинает ослабевать, в то же время у женщин она только крепнет. Как итог, в этой возрастной категории почти 56 % депозитов принадлежат женщинам.