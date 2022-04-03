«Не имеем права не справиться». Дмитрий Мезенцев о санкциях, ценах на газ и союзных программах

Как санкции влияют на экономику Союзного государства, что будет с белорусскими и российскими рублями и как противостоять информационной атаке против наших стран? Эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью мы обсудили с государственным секретарем объединения Дмитрием Мезенцевым. Интервью в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

Дмитрий Федорович, начнем с главных вызовов, которые сегодня стоят перед Союзным государством, – это беспрецедентное санкционное давление, которое оказывается и на Беларусь, и на Россию. Как эти западные рестрикции скажутся на совместном товарообороте белорусско-российском и как нам противостоять санкциям? Мы должны сделать все, чтобы ниши, которые еще не освоены на рынках России и Беларуси, использовать максимально

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Вопрос задаете нелегкий, прямо скажем, но реальный. Мы, наверное, уже многократно слышали о дорожных картах. Итогом подготовки этих дорожных карт – обсуждений, споров, согласий, несогласий – появились сбалансированные, комплексные, очень серьезно проработанные 28 союзных программ, которые определяют нашу совместную политику в области энергетики, формировании единого рынка электроэнергии, сближении позиций по формированию рынков газа, других энергоносителей. Пришло понимание, что вместе мы должны обеспечить иную совместную конкурентоспособность национальной экономики, упрочить наш потенциал. Мы должны сегодня на этом этапе, когда, как вы сказали справедливо, санкционное давление запредельное, мы должны сделать все, чтобы те ниши, которые еще не освоены на рынках России, на рынке Беларуси, использовать максимально. Только два дня назад Александр Григорьевич Лукашенко во исполнение совместного решения с национальным лидером России президентом Владимиром Владимировичем Путиным вручил впервые премии Союзного государства в области науки и техники здесь, в Минске, 12 лауреатов – шесть граждан России, шесть граждан Беларуси.

Понятно, что отмечены исследования в области космоса. Лукашенко: не надо кричать, вопить и плакаться по поводу санкций. Для ученых это огромнейший шанс. Подробнее здесь. «Программы импортозамещения становятся предельно актуальными» Дмитрий Мезенцев:

Буквально в тот же день один из ваших коллег спросил меня: а вот зачем нам премия в области космоса, когда нам сейчас нужно заниматься сельским хозяйством, нужно заниматься наполнением нашего стола, думать о том, чтобы были мыло, стиральный порошок, гречка, соль? На самом деле ответ очень легкий – без взгляда в будущее, без умения в том числе фундаментального исследования сделать прикладными для реальных секторов экономики не будет устойчивости, не будет устойчивости для предприятий. Значит, не будет заработка, загрузки, не будет достатка в доме. Что касается той премии, которая была вручена во Дворце Независимости, премия за исследования по достижению новых показателей российско-белорусской спутниковой группировки по дистанционному зондированию земли. И один из выступавших лауреатов сказал: мы уже окупили все расходы. 20 миллионов долларов чисто вернулись в бюджеты разработчиков и эксплуатантов этой системы.

Дмитрий Мезенцев:

Более точно, что касается наших задач с учетом санкционного давления, программы импортозамещения становятся предельно актуальными на ближайшее время. Давайте не будем говорить, сколько это месяцев, но на самом деле мы сегодня должны обеспечить совместную программу в области микроэлектроники. Потенциал и в Беларуси, и в России уже накоплен значительный. Мы сегодня должны обеспечить выпуск той продукции, которая выпадает в силу того, что так называемые наши западные партнеры, желая ослабить национальную экономику, по сути дела убить национальную экономику России, ну и Беларуси, что называется, достается, прекратили поставки самых необходимых комплектующих для автомобильного производства, для производства в сфере высоких технологий – по десяткам номенклатурных позиций. Справимся. Не имеем права не справиться. Ольга Коршун:

Владимир Путин анонсировал на прошлой неделе, что за газ все будут рассчитываться в российских рублях. 1 апреля эта мера введена в действие. Как думаете, то, что предложил Владимир Путин, стабилизирует и российский рубль, и, как следствие, белорусский? О реакции Запада на необходимость расчета за газ в российских рублях: это вопрос политического нежелания

Ольга Коршун:

В начале интервью мы говорили про 28 союзных программ, которые открыли действительно новую страницу в союзной интеграции. Но нефть и газ – этот вопрос такой камень преткновения был. Цена газа для Беларуси – менее 130 долларов за 1 000 кубометров, в Европе доходит до 4 000 Дмитрий Мезенцев:

Карты работают до 2024 года. Вы видите, что Российская Федерация подтвердила цену прошлого года – это менее 130 долларов за 1 000 кубических метров газа. Любой желающий может зайти сегодня, открыв компьютер, на биржи на Западе, в Европе и посмотреть, что в некоторые дни цена газа доходит до 4 000 долларов за 1 000 кубов. Делим 4 000 долларов на 128 и видим, насколько комфортней сегодня национальной экономике Беларуси на российском газе реализовывать свои планы собственного развития, в том числе во взаимодействии с российскими партнерами. Ольга Коршун:

Против нас идет настоящая информационная война, где для западных СМИ и медиа все средства хороши. Об этике журналистской речи там уже не идет – это война. Были такие предложения – создать медиахолдинг союзных СМИ Союзного государства. Так вот эта идея жива, на какой стадии? О предложении создать медиахолдинг союзных СМИ: мы должны сделать ресурс, предельно доступный для миллионов людей