«Есть два пилотных проекта». Что Беларусь может предложить Вьетнаму, рассказывает посол Владимир Боровиков

Новости Беларуси. Белорусские товары продолжают покорять зарубежные рынки. Сегодня нашу молочную продукцию знают за 7 000 километров, а наши самосвалы и тракторы востребованы даже в азиатских тропиках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Речь о Вьетнаме.

Ольга Коршун, СТВ:

Направление для нас не новое. Минск и Ханой поддерживают на уровне политические отношения. А вот в экономике – и об этом говорили на неделе в Минске – есть куда расти. Товарооборот, который составляет 200 миллионов долларов, можно удвоить. Основные векторы заданы. Как удачный пример сотрудничества – сборочное производство белорусских МАЗов во Вьетнаме. Только в 2021 году там выпустили 30 машин разного назначения, в 2022-м уже есть контракты. Для Беларуси такого рода производства – хороший шанс показать себя во всем Тихоокеанском регионе. Вьетнам входит в АСЕАН, а это рынок из более чем 600 миллионов потенциальных покупателей в Лаосе, Камбодже, Сингапуре, Таиланде и Филиппинах. Какие новые совместные проекты ожидать в будущем, мы спросили у Владимира Боровикова, Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси во Вьетнаме. Владимир Владимирович, что мы можем предложить Ханою? Какие товары или технологии пользуются спросом? «У нас есть два пилотных проекта». Что Беларусь может предложить Вьетнаму?

Владимир Боровиков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме:

Исторически наши страны связывают теплые и дружеские отношения. Они многогранны, основаны на высоком уровне доверия, взаимного уважения и поддержки. У нас есть два пилотных проекта: это наш «МАЗ-Азия», а также создание молочного предприятия в провинции Хынгйен по производству молочных товаров по белорусским технологиям и из белорусского сырья.

Кроме этого, мы можем предложить вьетнамским партнерам расширенную линейку тракторной техники. Уже на данный момент сертифицирован и прошел испытания во Вьетнаме наш новый трактор – рисовый трактор BELARUS-541 мощностью 65 лошадиных сил. Эта модель обкатана уже даже в полевых условиях.

Кроме того, имеется интерес со стороны Вьетнама по организации производства пожарной техники и производство, пошив защитной одежды для пожарных служб по белорусским технологиям.

Также интересный факт, что в этом году мы открываем Генеральное консульство Республики Беларусь в Хошимине, что еще раз подтверждает тесный контакт и надежды на дальнейшее укрепление наших связей во всех сферах. Ольга Коршун:

А что касается продовольствия, сможем увеличить экспорт молочной продукции и мяса? Экспорт белорусских продуктов – наиболее перспективное направление Владимир Боровиков:

Полноценная работа по доступу наших молочных товаров во Вьетнам началась в 2020 году после прохождения всех этапов согласования и сертификаций наших товаров здесь. Белорусские молочные продукты пользуются стабильным успехом. В целом экспорт белорусских продуктов питания представляется для нас наиболее перспективным направлением. В настоящее время мы проводим работу по сертификации нашего мяса – это свинина и говядина. Предполагаю и надеюсь, что эту работу мы завершим в текущем году, что позволит экспортировать наше мясо и на вьетнамский рынок.