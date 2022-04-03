По многим показателям мы в мировых топах. Почему Беларусь выгодно выделяется, пока Европа страдает от нехватки хлеба?

Мир следит не только за ценами на газ, которые в Европе уже побили все мыслимые и немыслимые рекорды. Настоящей геополитической проблемой становится пшеница, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На Россию и Украину приходилось почти 30 % мирового экспорта зерна. От таких поставок во многом зависят Египет, Тунис и Алжир. В стране пирамид уже спекулятивно подняли цены на хлеб. Государству пришлось регулировать стоимость этого товара. А мировые эксперты всерьез озабочены тем, что планету ждет продовольственный кризис.

Беларусь на этом фоне выгодно выделяется. В 2021 году мы только экспортировали продуктов на 6,5 миллиарда долларов, естественно, в первую очередь обеспечив собственную продовольственную безопасность. Но такая полная продуктовая корзина у белорусов была далеко не всегда.

Не раз Президент вспоминал, когда в 1994-м в Минске муки оставалось на три дня. В магазинах – пустые полки, а в карманах белорусов – талоны на продукты. Неудивительно, что Президент занялся активной модернизацией сельского хозяйства. И сегодня мы в хорошем смысле пожинаем плоды той аграрной политики. Конечно, не обходилось без критики, мол, буквально закапываем деньги в землю. А инвестировали действительно много – и в людей, и в сельхозкомплексы, и в технику, и в структуру земледелия. Но это дало свои всходы.

Сегодня у нас все свое. По многим показателям мы в мировых топах. К примеру, по экспорту сыра, масла, сухого молока. Критика есть до сих пор, мол, мало зерна производим. Литва и то больше. Да мы и не ставили задачу весь мир завалить нашим зерном. В Беларуси оно идет в основном на корм скоту. В этой ситуации важно другое – наша страна перестала закупать его миллионами тонн. Сейчас счет чуть ли не в килограммах, а перед аграриями стоит задача каждый год собирать максимальный урожай.