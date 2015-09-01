Новости Беларуси. Беларусь и Китай связывают десятилетия сотрудничества. Но именно в последние годы диалог между странами оживился. Этому способствовали и регулярные встречи на высшем уровне.

Совсем недавно в мае в Минске с визитом побывал руководитель КНР Си Цзиньпин. Тогда главы государств провели официальные переговоры и подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и Китаем, а также совместную декларацию о дальнейшем развитии и углублении отношений всестороннего стратегического партнерства.

Для Александра Лукашенко это будет уже восьмое посещение Поднебесной. За последние два десятилетия товарооборот между странами вырос более чем в 100 раз.

В Беларуси реализуется около 20 инвестпроектов с привлечением китайских кредитных ресурсов. По оценкам экспертов, речь идет о сумме более 5,5 млрд долларов. Осуществляются проекты в энергетике, промышленности, недвижимости. Это, например, сборка легковых автомобилей, строительство завода по выпуску беленой целлюлозы и крупнейший совместный проект – индустриальный парк «Великий камень». Он займет важное место в экономическом поясе «Шелковый путь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Беляев, политический аналитик:

Китай – один из крупнейших партнеров вне стран СНГ для Беларуси. И товарооборот между нашими странами постоянно растет. Одновременно с этим для Беларуси очень важно в современных условиях, условиях кризиса, мировых экономических потрясений найти взаимодействие, найти новые рынки для сбыта своей продукции, наладить сотрудничество по созданию каких-то наукоемких продуктов. Беларусь активно пробивается в новом, провозглашенном Китаем экономическом проекте. Как раз проект «Шелкового пути» отразится на всей нашей стране. Это строительство новых логистических центров, это новые рабочие места, которые помогут гражданам Беларуси трудоустроиться, это уплата налогов в государственную казну.

В 2014 году Министерство торговли КНР и Министерство экономики Беларуси подписали протокол о сотрудничестве по совместному созданию экономического пояса «Шелкового пути».

На новый уровень вышли и контакты военных. В июне на полигоне под Брестом спецподразделения двух стран отрабатывали подготовку и ведение антитеррористических операций. Аналогичные тренировки вооруженные силы Беларуси и Китая проводили в 2011 и 2012 годах.

Арсений Сивицкий, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований:

Китай по итогам 2014 года уже даже перегнал Соединенные Штаты по инвестициям в научно-технические и конструкторские разработки в военной сфере. В этом плане, конечно, это передовое государство. И мы заинтересованы в том, чтобы наши связи укреплять. На сегодняшний день обсуждается разработка новых совместных систем вооружений, в том числе зенитно-ракетного комплекса среднего радиуса действия, а также ряд других проектов.