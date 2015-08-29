Новости Украины. Украине грозит энергетический кризис. Из-за того, что встали шахты Донбасса, в стране истощены запасы угля. Теперь топливо приходится закупать в Африке. Правительство страны уже предупредило население о росте тарифов на коммунальные услуги. В Министерстве энергетики составили план почасового отключения электричества на зимний период.

Тем временем продолжаются обстрелы Донбасса. За минувшие сутки режим прекращения огня нарушили более сотни раз. Атакам подверглись населенные пункты Авдеевка, Первомайское, Опытное и Марьинка. Самая напряженная обстановка сохранялась в районе Донецка. Огонь велся из минометов, артиллерии и танков. Сообщается о четырех погибших, более 15 человек ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.