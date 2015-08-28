Президент — об итогах уборочной кампании, ситуации с ценообразованием и некоторых вопросах сферы образования

Новости Беларуси. 8 миллионов 800 тысяч тонн зерна. Таков общий намолот белорусских аграриев к этому дню. Практически во всех областях хлеборобы с лихвой преодолели миллионный рубеж, а на Минщине и вовсе собрали свыше 2 миллионов тонн зерна. Средняя урожайность — около 40 центнеров. И сейчас хлеборобам остается обработать считанные гектары площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общаясь с коллективом агрокомплекса «Беловежский», президент прокомментировал итоги уборочной кампании. Она проходила на фоне аномальной жары. Александр Лукашенко уверен, что это не скажется на продовольственной безопасности страны.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Когда мы начинали даже уборку, мне казалось, что если мы около 30 центнеров с гектара соберем в этом году, это наш потолок. И специалисты меня об этом информировали. Начали убирать, Русый мне говорит: 8 млн будет, даже чуть больше. Я на него посмотрел – какие 8, такая жара стоит, откуда эти 8? Сейчас мы имеем 8 600, может, 8 700 будет – почти уровень прошлого года. Откуда, я до сих пор не понимаю. Почему так произошло? Откуда в ходе самой уборки – от начала до конца – мы так прибавили по урожайности зерновых? И это же зерновые даже не прошлого года. Это абсолютно чистое зерно, потому что травы, сорняков на полях практически не было. Для меня до сих пор это какая-то неожиданность, почему так вдруг произошло. И хорошо, что Витебская область в этом году хорошо сработала. Вот эта погода была как раз не для вас, а для них более полезная. Они спокойно убрали хлеб. И руководство там новое. И 35-36 центнеров с гектара они в этом году имеют колосовых зерновых – это очень хорошо.

Поэтому должен сказать: нет оснований беспокоиться. У нас к уровню прошлого года полмиллиона тонн не хватает зерна, но так у нас переходящий фонд. То есть мы создали при нашей бедности, что денег не хватало, запас в 2 млн тонн. Какие проблемы? – Нет проблем. У вас 20 тысяч запас. Точно так же мы и в государстве поступили. Вы у себя 20 тысяч запас сделали, мы сделали в государстве 2 млн. При том жесткое было поставлено условие: мы должны запас иметь и каждый год треть обновлять. Треть выводим – скармливаем скоту, треть засыпаем на хранение нового. Поэтому если нам нужно будет – я думаю, это не нужно будет, мы такими темпами будем идти, – у нас зерна хватит. Так же как и у вас. Первый раз в своей истории вы не будете закупать зерно. Разве можно было при такой сухомани подумать, что вы обеспечите полностью себя зерном? Обеспечили.

Нет никаких проблем по поводу зерна, особенно у населения. У нас по качеству, можно сказать, идеальное зерно. Оно лучше, чем в прошлом году.

Сегодня «Беловежский» — это аграрный комплекс, где процесс производства мяса и молока организован, что называется, от поля до прилавков магазина. Александр Лукашенко пообщался с тружениками хозяйства и жителями деревни Рясно. Сегодня людей волнуют не только вопросы продовольственной безопасности, но и цены в магазинах. Президент еще раз подчеркнул: не следует чрезмерно управлять процессами в ценообразовании.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вопрос не в цене и даже не в зарплате. Экономические войны переросли в финансовые. Что такое «Китай девальвировал свой юань аж примерно на 10%»? Кошмар, по всему миру ударило. Ближе к нам: Россия в три раза девальвировала, обесценила свой рубль. Это по нам ударило. Наши цены в России наполовину уменьшились. На то же мясо, молоко и так далее. Второй раз по 30-40% девальвировал национальную валюту Казахстан. Тоже наш партнер. В Украине идет война, я уже про это не говорю, там вообще рухнулось. И мы остались на этом островке. Что делать? Это наши рынки. Там мы покупаем сырье, допустим, в России, углеводородное сырье, нефть, газ, металлы и так далее. Без металла ничего не обходится. У нас этого металла нет, такого. Мы ограничены в этом.

Украина: 7 млрд долларов был товарооборот. Сегодня наполовину свалились и дальше идет уменьшение. То есть мы продавали туда на 5 млрд долларов. Сегодня у них нет денег, у них идет война. Лишь бы выжить.

Казахстан, вы видите, девальвировал национальную валюту. А девальвация сразу бьет по ценам в магазинах. Он на это не посмотрел. Какая цель стоит у руководителей этих государств? Спасти производство, спасти, чтобы не остановилось, спасти страну. Нам как в этой ситуации поступать? У нас не такая рыночность, как у них, мы кое-что можем держать и управлять процессами, в том числе и в ценообразовании, но не чрезмерно. Если мы жиманем вас по ценам, а все вокруг будет расти в ценах, то, что вы потребляете, а мы вас жиманем – вы остановитесь. А промышленность – прежде всего. Поэтому хочешь – не хочешь, вертишься-крутишься, и нам приходится как-то бежать за всеми остальными. Вот в чем вопрос. Я думаю, если мы переживем этот год, следующий год будет легче. Даже при всех этих негативах. Потому что, мне кажется, уже в нашем регионе, Китай даже, Азия, Европа – мы уже обвалились настолько, что мы стоим на дне, дальше падать некуда. Поэтому мы переживаем самые тяжелые времена.

Иногда думаю: вот, президентские выборы, господь испытывает не меня, а вас. Ведь жили всегда неплохо. С прохладцей работали многие. Не «Беловежские», другие. Вы знаете. И вот сейчас, вот в этот период, и господь нам подкинул такую погоду, и вокруг мир обрушился. Там война, там конфликты и так далее. И господь решил проверить вас, насколько вы стойки и терпеливы в этом отношении. Я готов ко всему, я уже наработался, наверное, как и вы, Дмитриевич, мы уже этого хлеба наелись. Вопрос в другом: нам бы сохранить страну для детей.

Эта встреча с представителями трудового коллектива проходит как раз накануне старта нового учебного года. Для многих семей это период предшкольной подготовки. Логичный вопрос к президенту и как к руководителю страны, и как к отцу школьника — насколько оправдана сегодня учебная нагрузка на детей? Президент напомнил, что в Беларуси идет процесс совершенствования образования. Решен будет в том числе и вопрос «перегрузки» детей.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы очень много, начина с советских времен, занимаемся в образовании дурниной не нужной. Вы сами, кто вуз заканчивал, проанализируйте. Как мне недавно говорят: в медицинском вузе изучают высшую математику. Кто из работающих врачей помнит эту высшую математику? И использовал ли он – хирург, терапевт педиатр эту высшую математику в жизни? Да не использовал. Так зачем мы им год или полтора талдычим эту высшую математику? Зачем? Им надо просто преподать семестр или маленький курс, факультатив, чтобы они знали, что такое высшая математика, хотя уже в школе что-то изучают в этом плане. То есть слишком много того, что надо убирать. И этим надо заниматься. И есть определенное сопротивление, кому то же не хочется. Он привык сидеть на этих часах в вузе или школе, получать какие-то деньги и так далее. Тяжелый это процесс, сразу это не сделаешь. Не сделаешь потому, что надо идти очень осторожно. Идешь, как по тонкому льду: ступил – смотри, чтобы не провалился.

Это я говорю о проблемах, а в общем, конечно, у нас образование не уступаем мировым стандартам. И то, что к нам едут люди просят… Вот недавно я приводил пример – премьер Пакистана. Мы с ним в хороших, дружеских отношениях, он идет на встречу по всем вопросам. «Возьми, – говорит, – пару тысяч врачей, инженеров и прочих подготовить, мы заплатим». Я сказал, что, конечно, буду смотреть, но у меня же ни в общежитии мест нет для иностранцев, ни мест в аудиториях. А ведь это деньги. Это большие деньги, которые они нам платят. Значит, образование пользуется спросом. Но проблем хватает. И то, что мы детей перегружаем, ваш ребенок не больше двух часов должен домашнее задание делать дома. Потому что 5 – там, 2 – здесь. В пятом – шестом классе 5 уроков в среднем и еще что-то. И того 7-8 часов. Слушайте, в 11 лет малыш разве может выдержать это? Вижу эту проблему. За пятилетку решим.