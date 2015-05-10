Визит председателя КНР в Беларусь – новая эпоха в развитии белорусско-китайского стратегического партнерства

Новости Беларуси. 10 мая в Беларусь с государственным визитом прибыл один из самых влиятельных людей мира (так его часто называют в американских СМИ) – председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

В Минске, во Дворце Независимости, прошли официальные переговоры Александра Лукашенко и Си Цзиньпина.

Если говорить о деталях, то, конечно же, можно начать с погоды. Минск встречает Си Цзиньпина прекрасной майской жарой. 10 мая в белорусской столице плюс 18, ярко светит солнце. Для сравнения, в Пекине в эти минуты всего-то плюс 9. Даже уже холодает и капает небольшой дождь.

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин 10 мая встречаются уже второй раз. После церемонии встречи в аэропорту – еще одна церемония по всем канонам – встреча двух лидеров во Дворце Независимости.

Если подмечать детали, то, конечно, сложно это сделать. Сама церемония отточена до мелочей. А первое, что бросается в глаза, что Александр Лукашенко и Си Цзиньпин в галстуках практически тон в тон – небесного цвета. И если верить канонам мировой дипломатии, то это говорит о спокойствии и сдержанности.

Понятное дело, что оба лидера не договаривались специально об этой детали, но тем самым они всем демонстрируют, что сегодня нет повода для эмоций, а есть все предпосылки для спокойного, уравновешенного и доверительного диалога.

Си Цзиньпин – это шестой по счету глава КНР и первый после провозглашения этой страны. Очень многие газеты, мировые влиятельные издания позиционируют этого политика как одного из самых влиятельных.

Можно процитировать знаменитый «Нью-Йоркер»: «Си Цзиньпин – это человек, который сделал карьеру от регионального менеджера до практически одного из самых влиятельных политиков мира и сильнейшего лидера Китая со времен Мао Цзэдуна. Сегодня Си Цзиньпин – это, можно сказать, смелый уверенный политик нового формата».

В отличие от китайских лидеров еще 20-летней давности, которые декларировали принцип «скрывай свою силу и жди своего часа», Си Цзиньпин действует совершенно по-другому. Его тезис, который он озвучивал неоднократно и публично, что «Китай – это здесь и сейчас». Это, если хотите, современная китайская государственная идеология».

Недавно Си Цзиньпин в Париже напомнил миру еще раз слова Наполеона о том, что Китай – это спящий лев. Так вот сегодня этот лев уже проснулся.

Си Цзиньпин эту метафору подкрепляет и действиями. Сегодня создаются конкуренты Всемирного банка и Мирового валютного фонда. Строительство «Шелкового пути» – это один из самых масштабных проектов Китайской Народной Республики. Об этом проекте 10 мая еще неоднократно Си Цзиньпин будет говорить с Александром Лукашенко, и говорить о роли Беларуси в этом проекте.

И, конечно же, весьма любопытная деталь – заявление Си Цзиньпина о том, что Китай и США должны общаться на равных и демонстрировать всему миру новый тип отношений между «двумя великими державами». К слову, администрация Барака Обамы еще отказывается использовать именно такую формулировку – «двумя великими державами».

Си Цзиньпин – невероятно популярный политик и лидер у себя на родине. Более 80% жителей Китая его поддерживают. И это благодаря мощной антикоррупционной кампании и сильнейшей внешней политики.

В рейтинге самых влиятельных политиков мира Си Цзиньпин традиционно находится на верхних строчках. Рейтинг по версии «Форбс» 2012 года, тогда Си Цзиньпин находился на девятой позиции: «Это человек, который невероятно открыт и с удовольствием откланяется от протокола». Что он сегодня еще неоднократно продемонстрирует.

И, войдя в здание Дворца Независимости, Александр Лукашенко и Си Цзиньпин очень живо, по-дружески беседовали. Можно предположить, что Си Цзиньпин интересовался оформлением Дворца Независимости, где в холле были видны и элементы нашей гордости – Слуцкого пояса, и барельеф с достопримечательностями Беларуси.

Далее лидеры двух стран перешли в зал переговоров. И не одни. С одной стороны это были члены белорусского Правительства и руководители китайских регионов. К слову, Си Цзиньпин привез с собой в Минске целую армию китайских бизнесменов. В последующие дни слово будет за ними в том числе.

Переходя непосредственно к переговорам в расширенном составе лидеров двух стран, Александр Лукашенко на правах хозяина отметил, что нам предстоит, и есть все предпосылки для этого, увеличить товарооборот между Беларусь и Китаем в два раза. И перейти от кредитного к инвестиционному сотрудничеству.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Опыт такой работы у нас уже есть. Назову лишь два крупнейших совместных проекта: производство легковых автомобилей с участием китайской компании «Джили» и строительство Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Беларусь поддерживает выдвинутые вами концепции: экономический пояс «Шелкового пути» и «Морской шелковый путь XXI века». Уверен, что Беларусь станет узловой платформой в реализации этих масштабных проектов в Евразийском регионе и тем самым еще больше сблизит наши народы и наши государства. Этому послужит и открытие прямого авиасообщения между Минском и Пекином.

В ходе визита вы сможете убедиться в том, что все наши договоренности неукоснительно и четко соблюдаются.

Особо хочу подчеркнуть, уважаемый товарищ председатель, что у нас нет никаких проблем во взаимоотношениях. И, вообще, белорусский народ, наше государство гордится отношениями с великим китайским народом. Когда нас на Западе критикуют за отдельные наши позиции, а кое-где звучит голос об изоляции, я всегда привожу пример нашего сотрудничества с Китайской Народной Республикой и говорю о том, что никакой изоляции государства быть не может, если у этого государства хорошее, тем более дружественное отношение с Китайской Народной Республикой.

Мы с величайшим удовлетворением ожидали ваш визит в Беларусь. Мы с вашими коллегами очень серьезно готовили этот визит. Я думаю, вы в этом убедитесь. Поэтому я еще раз приветствую вас от имени белорусского народа на нашей доброй и, как вы сказали в аэропорту, красивой земле. Вы можете рассчитывать на эту землю и на народ, который на ней живет.

Си Цзиньпин в Беларуси не первый раз. Пять лет назад он уже приезжал в Минск, правда, в ином качестве – в качестве второго лица в государстве. А 10 мая, уже на правах того, что он знает о Беларуси не понаслышке, высказал массу эпитетов по отношению к нашей стране. И слово «красивая» прозвучало целых три раза в ходе небольшой речи.

Говоря о белорусско-китайском сотрудничестве, Си Цзиньпин уверен, что здесь и сейчас начинается новая эпоха сотрудничества.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:

Мы увидели очень красивую страну, красивую столицу, где много зеленых деревьев, очень чистый город. Действительно, я сразу почувствовал глубокие чувства белорусского народа к китайскому народу. Вы – очень важные основатели дела китайско-белорусской дружбы и активно содействуете этому делу. Я очень ценю установленные между нами тесные деловые связи и личную глубокую дружбу.

За последние годы под вашим руководством в стране продолжает сохраняться политическая стабильность, поступательно развивается экономика и непрерывно улучшается благосостояние страны. Достигнуты впечатляющие успехи в государственном строительстве. Вы активно посредничаете в урегулировании украинского кризиса, создали минскую площадку переговоров. И в результате ваших усилий стороны наконец-то достигли двух минских соглашений о прекращении огня, что завоевало всеобщую высокую оценку у международного сообщества. Факт показывает, что под вашим руководством белорусский народ встал на путь развития, отвечающий собственным реальным условиям. Я уверен, что, идя вперед по этому пути, Беларусь обязательно достигнет еще новых больших блестящих успехов в деле государственного строительства и развития.

Как и положено в таких случаях, главы государств сначала общались в расширенном составе, в присутствии чиновников и бизнесменов, затем – в более узком. Безусловно, говорили и об экономике, и о международной повестке дня. Так вот, говоря об обстановке в мире, Александр Лукашенко отметил, что она сегодня, к сожалению, далека от провозглашенного Китаем «шанхайского духа». Это словосочетание – это своеобразная философия, идеология, китайский взгляд на мир.

Короткое словосочетание «шанхайский дух» на китайском языке – целых 20 иероглифов, которые отражают и обозначают и равноправие, и взаимоуважение, и доверительное отношение. К сожалению, этого самого «шанхайского духа» слишком мало во многих частях планеты. Примеры тому – ситуация в Украине, ситуация на Ближнем Востоке.

Как отметил Александр Лукашенко, сегодня государства со схожей позицией (а Беларусь и Китай, безусловно, государства со схожей позицией) должны как никогда объединяться, чтобы противостоять вот таким негативным мировым тенденциям.

Александр Лукашенко:

К сожалению, обстановка в мире далека от выдвинутого вами «шанхайского духа», в основе которого – углубление доверия и взаимовыгодного сотрудничества на основе равенства, консультаций, взаимопонимания, обоюдной уступчивости. В современном мире, к сожалению, нарастают серьезные противоречия. Мы только что, можно сказать, на ходу обменялись мнениями на сей счет и пришли к выводу, что в мире ситуация непростая, напряженная. И от того, как мы будем действовать в этом мире, ведущие государства в мире, будет зависеть дальнейшее развитие на нашей земле.

К сожалению, создаются точки напряженности. Вы видите, что в центре Европы не просто напряженность, а идет война. Напряженная обстановка в таких регионах, как Ближний Восток, Средняя, Центральная Азия, деятельность Исламского государства привела к очередному всплеску международного терроризма. Очевидно, что сегодня наблюдается снижение эффективности системы международной безопасности, совсем ослабли инструменты Организации Объединенных Наций. Нам кажется, что без фундаментальной реформы Организации Объединенных Наций не обойтись. И здесь, конечно, важна роль Китайской Народной Республики.

Но самое главное. Государства со схожей позицией, к примеру, как Беларусь – Китай, Россия – Китай, должны как никогда ранее объединиться, чтобы противостоять негативным тенденциям развития на планете.

Мы никогда нет отказывались от сотрудничества в сфере ВПК (военно-промышленного комплекса), по линии специальных служб. Для того, чтобы обеспечить безопасность и наших государств, и региона, там, где мы живем. Сложившиеся между нами отношения позволяют нам, уважаемый председатель, обсудить самые деликатные вопросы и наших отношений, и ситуации в регионах.

После главы государств и члены делегаций белорусских и китайских перешли к подписанию очень важных документов, которые лягут в основу наших дальнейших отношений. Это целый пакет документов совершенно разного формата. Это и пакет кредитных соглашений, крупнейшее их которых – это соглашение о предоставлении кредита в 700 млн долларов между Банком развития и Государственным банком Китая.

Глава нашего Банка развития отметил, что это «длинные деньги на очень выгодных условиях». Льготные проценты на достаточно длительный период.

Согласно договору по линии Белорусской железной дороги, будет электрифицирован большой участок белорусской железной магистрали. В Беларуси будет создан Центр традиционной китайской медицины, открыта Академия «Шелкового пути». Белорусские студенты смогут рассчитывать на правительственную стипендию Китая. И в Беларуси больше и чаще станут преподавать китайский язык.

Но, безусловно, самые важные документы – это договор о дружбе и сотрудничестве и совместная декларация между Беларусью и Китаем об углублении отношений.

Эти документы были подписаны в присутствии глав двух государств. Акцент здесь сделан, безусловно, на экономику. Здесь в том числе прописано сотрудничество в рамках того самого «Шелкового пути», о котором мы неоднократно говорили. Беларуси здесь отводится роль важнейшего звена: и логистического, и информационного.

Белорусско-китайский индустриальный парк здесь позиционируется как пример и образец сотрудничества между двумя государствами.

О чем говорили главы государств на расширенном составе, той его части, которая осталась закрытой от глаз журналистов, конечно, можно только догадываться, поэтому итогового подхода к прессе, итоговой пресс-конференции двух лидеров журналисты ждали с особенным нетерпением. Как это бывает на встречах такого уровня, когда действительно начинается новый этап, новая эпоха, новая страница в межгосударственных отношениях. Поэтому, безусловно, все ждали, что же скажут лидеры двух стран в итоговом слове, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Я уверен, что проведение в Минске межрегионального бизнес-форума в рамках визита председателя, подписание новых соглашений о дружбе и сотрудничестве между областями Беларуси и провинциями Китая придадут новый импульс развитию профессиональных, торгово-экономических, общественных отношений и межличностных контактов.

Уважаемый, господин председатель, эти стены нового Дворца Независимости видели много событий, но такой очереди к подписанию межправительственных и других договоренностей в этом зале еще не было. Мы ни в коем случае не строим наши отношения, нашу дружбу против кого-то или во вред кому бы то ни было. Свидетельством тому является концепция «Шелкового пути», которая даст стремительный рывок развитию всех государств, которые будут к этому причастны, их экономик. А, значит, и жизни людей этих государств.

Уважаемый товарищ председатель, вы посещаете нашу страну в канун президентских выборов. Мы это очень высоко ценим. И хочу вас заверить в том, что наши президентские выборы пройдут так, что вам никогда не будет стыдно за сотрудничество с Беларусью.

Си Цзиньпин:

По итогам плодотворных переговоров с президентом Лукашенко могу сделать вывод, что ожидаемые результаты визита полностью уже достигнуты. Я знаю, что господин президент лично придает большое значение строительству этого парка. Вы оказываете большую поддержку. Мы должны создать ряд показательных проектов для того, чтобы придать позитивную энергию экономическому развитию всего Евразийского региона. Мы должны активно укреплять сотрудничество в финансировании проектов, чтобы придать мощную энергию и импульс социально-экономическому развитию в Беларуси.

Интересны были детали, которые наверняка подметят китайские журналисты.

Чэнь Цзюньфэн, корреспондент информационного агентства «Синьхуа»:

Мы ценим, что стабильность – очень важное качество государства, с которым мы можем в дальнейшем сотрудничать. Еще недавно наш председатель заявил, что мы будем строить экономический пояс «Шелкового пути», и ваша страна имеет очень позитивное, очень хорошее место. На этом месте мы можем строить очень хорошую платформу и для дальнейшего сотрудничества между Европой и СНГ.

Линь Сюедань, корреспондент газеты «Жилень жэбао»:

Беларусь находится на очень важном месте. И она как узел, соединяющий Запад и Восток. Мы считаем, что это имеет стратегическое значение – сотрудничество вместе с вашим народом.

В финале Си Цзиньпин посадил на алее дерево. Это алея почетных гостей у Дворца Независимости. Как известно, семя, посаженное в плодородную почву, обязательно дает всходы. В этом мы ничуть не сомневаемся.