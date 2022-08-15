Около 1300 евро нужно отдать, чтобы снять квартиру в Берлине. Почему так дорого?

Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу « По существу » европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.

Петр Петровский, политолог:

Объясню нашим зрителям сущность. У нас большинство жилья находится в частной собственности, а на территории старой Европы до 80 % жилищного фонда находится в аренде, то есть государство, либо олигархи, либо компании предоставляют аренду. И аренда зачастую стоит в два-три раза выше, чем сами коммунальные услуги. Например, в Берлине сейчас арендовать двухкомнатную квартиру – это 900 евро, еще 400 евро (это раньше, я не знаю по новым ценам) вы заплатите за коммунальные услуги. Поэтому сейчас вопрос и арендной платы (ставок арендных по жилью), и коммунальных услуг – это жизненно важный вопрос. При том, что цены на продовольствие поднялись на 20-30 %, а заработная плата в 4 000 евро – это смешно для европейца.

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